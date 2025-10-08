رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة القواسمة

العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج في الثبات على المبادئ والانتصار للحق

المتحدثون: الملك يمثل صوت الحق والضمير الإنساني في العالم

وطنا اليوم – أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى نموذجا في الثبات على المبادئ والانتصار للحق والدفاع عن قضاياه الوطنية والعربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء وفدا من أبناء عشيرة القواسمة في الديوان الملكي الهاشمي، حيث أكد أن مواقف الأردن تجاه فلسطين لم تكن يوما ظرفية، بل هي التزام راسخ نابع من رسالة الهاشميين التاريخية في حماية القدس والدفاع عن شعبها الصامد.

وأشار العيسوي إلى أن الأردن ظل رغم كل الظروف والتحديات الإقليمية في مقدمة الداعمين للأشقاء في فلسطين وقطاع غزة، من خلال الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقودها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والمستشفيات الميدانية التي ترسخ البعد الإنساني والرسالة الأخلاقية للمملكة، مشددا على أن “صوت الأردن هو ضمير العالم الحر الداعي إلى العدالة ووقف العدوان”.

وبين أن الوصاية الهاشمية على المقدسات عهد تاريخي حمله الهاشميون جيلا بعد جيل دفاعا عن عروبة القدس وهويتها، مؤكدا أن جلالة الملك يواصل حمل هذه الأمانة، وأن الأردن سيبقى السند الأمين لفلسطين وأهلها.

وفي حديثه عن مسارات التحديث الشامل، أوضح العيسوي أن هذا المشروع الوطني يشكل أمانة للأجيال المقبلة، ويعكس الرؤية الملكية في بناء دولة حديثة قادرة على المنافسة والازدهار. وأشار إلى أن المسار الاقتصادي يسعى لتحفيز النمو وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص العمل، فيما يقوم المسار السياسي على تعزيز المشاركة الحزبية وترسيخ الممارسة الديمقراطية، إلى جانب إصلاح إداري يرسخ كفاءة الأداء في مؤسسات الدولة.

كما ثمن العيسوي الجهود الكبيرة لجلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم التعليم وتمكين المرأة وبناء الأسرة، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس الجانب الإنساني في المشروع الوطني لبناء الإنسان الأردني الفاعل والمبادر.

وأشار إلى الدور الملهم الذي يقدمه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دعم الشباب وتمكينهم من الإبداع والمشاركة في مسيرة الوطن، لافتا إلى أن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم يجسد الرؤية الملكية في تعزيز الانضباط والمسؤولية والانتماء لدى الجيل الجديد.

وأكد العيسوي أن العلاقة التي تجمع الأردنيين بقيادتهم الهاشمية هي علاقة وفاء وانتماء وولاء راسخ، تقوم على الثقة المتبادلة ووحدة الهدف والمصير، مشيرا إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة سيبقى قلعة صامدة ومثالا في الأمن والاستقرار والإصرار على الإنجاز.

وختم العيسوي حديثه بالتأكيد على أن “إرادة جلالة الملك تنبض في كل ميدان، من حماية المواطن ورعاية أسر الشهداء إلى دعم المبادرات الوطنية وتعزيز فرص التنمية”، مشيرا إلى أن الأردن يسير بخطى واثقة نحو المستقبل بفضل تماسك جبهته الداخلية ووعي شعبه وإيمانه بقيادته.

من جهتهم، عبر أبناء عشيرة القواسمة عن اعتزازهم بجلالة الملك وسمو ولي العهد، مؤكدين أن الأردنيين يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم الهاشمية، وأن الالتفاف حول الراية الهاشمية هو مصدر قوة الوطن ومنعته في مواجهة التحديات.

وأشاد المتحدثون بمواقف جلالة الملك الثابتة في الدفاع عن القدس وفلسطين، مؤكدين أن جلالته يمثل صوت الحق والضمير الإنساني في العالم، وأن الشعب الأردني بكل عشائره سيبقى وفيا لهذه الرسالة، متمسكا بالولاء والفداء لوطنه وقيادته.

وأكدوا دعمهم لمشروع التحديث الوطني الشامل، وأنهم سيبقون الرديف القوي للدولة ومؤسساتها في مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية، مواصلين السير خلف القيادة الهاشمية بثقة وثبات من أجل رفعة الأردن وعزته.

كما ثمن المتحدثون الجهود الكبيرة التي تبذلها جلالة الملكة رانيا العبدالله في ميادين التعليم وتمكين المرأة وحماية الأسرة الأردنية، مؤكدين أن لمسات جلالتها الإنسانية تركت أثرا طيبا في المجتمع الأردني، فيما عبروا عن فخرهم بالدور الريادي الذي يقوم به سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في دعم الشباب وتحفيزهم على المشاركة في مسيرة البناء والعطاء، ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة مستقبل الأردن.

وأعرب المتحدثون كذلك عن تقديرهم العالي لجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي تمثل سياج الوطن وحصنه المنيع.