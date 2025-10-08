بنك القاهرة عمان
احتياطيات الأردن من الذهب تصل إلى مستويات قياسية جديدة

8 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى مستوى قياسي جديد لتصل إلى 23.894 مليار دولار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، أن قيمة احتياطيات الذهب لدى البنك وصلت إلى رقم قياسي جديد، وتجاوزت 9 مليار دولار حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.
كما وصل، وفقا للبيانات، حجم احتياطيات البنك المركزي من الذهب إلى حوالي 2.353 مليون اونصة حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي.
وأوضحت البيانات أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية في الأردن تكفي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لـ9.1 شهرا، وهو معدل تغطية تصله الأردن لأول مرة.


