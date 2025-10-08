الاحتلال يهاجم أسطول الحرية ويواصل تفجير المنازل في غزة

وطنا اليوم:في اليوم الـ733 من حرب الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، هاجمت البحرية الإسرائيلية أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة في المياه الدولية، وقالت تل أبيب إنها سترحل ركاب سفنه على الفور.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية أكملت السيطرة على جميع سفن أسطول الحرية، مضيفة أنه توقيف 150 ناشطا من على متن سفن أسطول الحرية وهم في طريقهم إلى ميناء أسدود.

وفي التطورات الميدانية، واصلت قوات الاحتلال قصف مدينة غزة وتفجير منازلها بالآليات المفخخة.

في الجانب السياسي، تدخل مفاوضات شرم الشيخ يومها الثالث، وقد أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جديد تفاؤله بأن تفضي المحادثات الجارية في شرم الشيخ لاتفاق ينهي الحرب في غزة، وقال إن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين.

وفي الإطار نفسه، ذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن المقاومة الفلسطينية طالبت خلال محادثات شرم الشيخ بضمانات أميركية لوقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، كما طالبت بالإفراج عن قياديين اسرى، منهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذت قوات الاحتلال اقتحامات جديدة للمدن والبلدات والمخيمات، ونفذت اعتقالات جماعية قرب الخليل