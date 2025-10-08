بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال يهاجم أسطول الحرية ويواصل تفجير المنازل في غزة

8 أكتوبر 2025
الاحتلال يهاجم أسطول الحرية ويواصل تفجير المنازل في غزة

وطنا اليوم:في اليوم الـ733 من حرب الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، هاجمت البحرية الإسرائيلية أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة في المياه الدولية، وقالت تل أبيب إنها سترحل ركاب سفنه على الفور.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن البحرية الإسرائيلية أكملت السيطرة على جميع سفن أسطول الحرية، مضيفة أنه توقيف 150 ناشطا من على متن سفن أسطول الحرية وهم في طريقهم إلى ميناء أسدود.
وفي التطورات الميدانية، واصلت قوات الاحتلال قصف مدينة غزة وتفجير منازلها بالآليات المفخخة.
في الجانب السياسي، تدخل مفاوضات شرم الشيخ يومها الثالث، وقد أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جديد تفاؤله بأن تفضي المحادثات الجارية في شرم الشيخ لاتفاق ينهي الحرب في غزة، وقال إن اليومين المقبلين سيكونان حاسمين.
وفي الإطار نفسه، ذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن المقاومة الفلسطينية طالبت خلال محادثات شرم الشيخ بضمانات أميركية لوقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، كما طالبت بالإفراج عن قياديين اسرى، منهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات.
وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذت قوات الاحتلال اقتحامات جديدة للمدن والبلدات والمخيمات، ونفذت اعتقالات جماعية قرب الخليل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:51

حادثة السلاح الفردي لمرافقي الشيباني تُفجّر التوتر في مطار بيروت

20:30

“دو” تعلن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق نقطة ربط إقليمية جديدة في مدينة العقبة الرقمية بالأردن

20:29

عمر العبداللات يحيي حفلاً فنياً كبيراً في ملعب بنغازي الدولي في ليبيا

20:14

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة

20:07

ترامب يلقي خطابا بالكنيست ويخطط لعقد قمة دولية حول غزة بمصر

19:58

خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزّة

19:35

نواب: مواقف الأردن تجاه غزة تعكس التزامه الدائم بدعم الفلسطينيين

19:27

اجتماع شعبي لحل مشكلة طريق البترول / اربد

19:23

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان الشاب فواز أبو تايه

19:20

انطلاق فعالية مسير درب الأردن الوطني 2025

19:14

تل ابيب توافق على أسماء جديدة من أصحاب المؤبدات وترفض تضمين البرغوثي

19:06

القوات المسلحة تعلن بدء استقبال طلبات الحج لذوي الشهداء

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025