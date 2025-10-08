بنك القاهرة عمان
الذهب يواصل تألقه فوق مستوى 4 آلاف دولار مع استمرار حالة عدم اليقين

8 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:قفز سعر الذهب إلى أكثر من 4000 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة صباح اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المعدن الثمين مدفوعا بطلب الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأميركية إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبلغ سعر المعدن الأصفر في مستهل التعاملات الآسيوية (الساعة الثانية توقيت غرينتش) 4001.11 دولار للأوقية، وذلك بعد أن ارتفع بأكثر من 50% منذ بداية العام.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 3997.09 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0202 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 4000.96 دولار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 % إلى 4020 دولارا للأوقية.
ويعتبر الذهب عادة مخزنا للقيمة في أوقات عدم الاستقرار. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 52% منذ بداية العام بعد صعوده 27% في عام 2024.
وأدت مجموعة من العوامل مثل زيادة مشتريات البنوك المركزية وتجدد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار وقوة الطلب من الأفراد إلى تعزيز صعود المعدن الأصفر.
ويقول محللون إن “الخوف من تفويت الفرصة” يعزز الارتفاع أيضا.


