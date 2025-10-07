بنك القاهرة عمان
ترامب يلوح بتفعيل قانون مكافحة التمرد لنشر قوات فدرالية

41 ثانية ago
ترامب يلوح بتفعيل قانون مكافحة التمرد لنشر قوات فدرالية

وطنا اليوم:لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفعيل قانون مكافحة التمرد، الذي يسمح له بنشر قوات فدرالية، في وقت تواجه فيه إدارته دعاوى قضائية واحتجاجات واتهامات بـ”عسكرة” المدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون بحجة مكافحة الجريمة والهجرة غير القانونية.
وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض -الاثنين- إن “قانون مكافحة التمرد قائم لسبب وجيه. إذا اضطررت لتفعيله، فسأفعل”.
وأضاف أنه “إذا تعرض أناس للقتل وكانت المحاكم تعرقل مساعينا أو كان الحكام أو رؤساء البلديات يعرقلون مساعينا، فسأفعل ذلك”.
ويسمح قانون مكافحة التمرد للرئيس بنشر قوات في أي منطقة يمكن أن تشهد “تمردا عنيفا”.
وجاءت تصريحات ترامب بعد أن اتخذت ولايتا إيلينوي وأوريغون -اللتان يحكمهما ديمقراطيون- إجراءات قضائية ضد قراره نشر قوات من الحرس الوطني فيهما.
وأمر الرئيس الأميركي باستدعاء 300 من عناصر الحرس الوطني في إيلينوي لحماية مقار شرطة الهجرة وموظفين فدراليين آخرين، وقال إنه سيجعل مدينة شيكاغو (في إيلينوي) “عظيمة مجددا”، وسينهي الجريمة فيها ويفعل الشيء نفسه في بقية المدن واحدة تلو الأخرى.

دعوى قضائية واحتجاجات
وفي وقت سابق أمس، قال براندون جونسون عمدة مدينة شيكاغو إن المدينة انضمت لدعوى قضائية رفعتها ولاية إيلينوي ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب على خلفية قرارها نشر قوات من الحرس الوطني في المدينة.
وأضاف جونسون -في مؤتمر صحفي رفقة عمدة ولاية إيلينوي ومسؤولين محليين- أن مدينة شيكاغو ستبذل قصارى جهدها لحماية الحقوق الدستورية لسكانها ووقف جهود إدارة ترامب في استهداف المدينة، وفق تعبيره.
ووقّع عمدة مدينة شيكاغو أمرا تنفيذيا يمنع عناصر شرطة الهجرة من العمل في مناطق معينة في المدينة.
وكانت ولاية إيلينوي -التي يقودها حاكم من الحزب الديمقراطي- رفعت أمس دعوى قضائية لمنع الرئيس دونالد ترامب من نشر مئات من جنود الحرس الوطني في شيكاغو.
وتأتي هذه الدعوى القضائية غداة قرار قاضٍ فدرالي في ولاية أوريغون (غربي البلاد) يمنع الرئيس الجمهوري مؤقتا من إرسال جنود إلى بورتلاند، كبرى مدن الولاية، في إطار حملته على الجريمة والمهاجرين غير الشرعيين.
وفي ولاية أوريغون، تتواصل الاحتجاجات الرافضة لقرار الرئيس نشر قوات من الحرس الوطني لمكافحة الجريمة في مدينة بورتلاند.
ورفع محتجون لافتات رافضة للقرار، ونظموا مسيرات قرب مقر سلطة الجمارك والهجرة التي تتولى ملاحقة المهاجرين في الولاية الديمقراطية.
يذكر أن إدارة ترامب نشرت مؤخرا قوات من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن ولوس أنجلوس ومدن أخرى، في إطار حملة تقول السلطات إنها تستهدف القضاء على الجريمة والهجرة غير الشرعية.


