خدمة نقل أرقام الهواتف في الأردن: خطوة نحو حرية الاختيار وتعزيز المنافسة

وطنا اليوم:أكد معنيون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة للعام 2025، والتي صدرت في الجريدة الرسمية أخيرا، ستسهم في تعزيز المنافسة في سوق خدمات الهواتف المتنقلة في المملكة.

وقالوا ، إن خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة تهدف إلى تمكين المشترك من الاحتفاظ برقمه عند الانتقال بين الشركات، بما يمنحه حرية الاختيار وتعزز المنافسة العادلة القائمة على جودة الخدمة والأسعار بدلا من “احتكار الرقم”.

وبينوا أن إقرار “قابلية نقل الأرقام الخلوية” يعد قرارا مهما ومفصليا، وحقا أساسيا للمستخدم، وخطوة محورية وإيجابية في قطاع الاتصالات الأردني، لما له من أهمية وفوائد واضحة للمشتركين والسوق والتحول الرقمي بشكل عام.

وأكد عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس أيمن الدرايسة، أن قابلية نقل الأرقام ستسهم في تعزيز المنافسة في سوق خدمات الهواتف المتنقلة في المملكة، إذ تقلل العوائق أمام المستفيدين للانتقال من شركة إلى أخرى دون الحاجة إلى تغيير أرقامهم، ما سيدفع الشركات المزودة للخدمة إلى تقديم عروض ومزايا أفضل من حيث الأسعار والجودة، بهدف الحفاظ على مشتركيها، وهو ما سينعكس إيجابا على المستفيدين.

من جانبه، قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، إن تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة، تهدف إلى تمكين المشترك من الاحتفاظ برقمه عند الانتقال بين الشركات، ما يمنحه حرية الاختيار وتعزز المنافسة العادلة القائمة على جودة الخدمة والأسعار بدلا من “احتكار الرقم”، إضافة إلى دعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات بما يتماشى مع سياسات الاقتصاد الرقمي.

وبين أن أبرز فوائد الخدمة للمشتركين، تتمثل في حرية الانتقال دون فقدان الرقم أو التأثير على التواصل وتحسين الأسعار والعروض نتيجة المنافسة، ورفع مستوى الخدمة عبر استثمارات أكبر في الشبكات وخدمة العملاء، وإزالة العوائق النفسية التي كانت تمنع الكثير من الأفراد والشركات من تغيير المشغل.

أما على صعيد السوق، فأوضح أن التعليمات ستدفع نحو منافسة إيجابية قائمة على القيمة الفعلية، وتحفز إدخال تقنيات وخدمات رقمية متقدمة مثل إنترنت الأشياء والدفع عبر الهاتف المحمول والحلول السحابية، إلى جانب تعزيز الشفافية وتشجيع الابتكار.

بدوره، قال استشاري التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المهندس بلال الحفناوي، إن القرار مهم ومفصلي وحق أساسي للمستخدم، وخطوة محورية وإيجابية في قطاع الاتصالات الأردني، لما له من أهمية وفوائد واضحة للمشتركين والسوق والتحول الرقمي بشكل عام.

وأضاف إن أهمية خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة، تكمن في ما تحققه للمشترك، إذ تضعه في موقع قوة أكبر وتمنحه حرية الاختيار والاحتفاظ برقمه الحالي، وهي الميزة الأهم، كما تتيح له الانتقال بين شركات الاتصالات بحثا عن أفضل الخدمات وأجود التغطية والعروض الأقل سعرا، وتضمن أيضا حصول المشتركين على مستوى خدمة أفضل، إذ ستسعى الشركات إلى الحفاظ على عملائها من خلال تقديم خدمات متميزة وعروض تنافسية وإزالة العوائق أمام الانتقال.

وبين أن قابلية نقل الأرقام تعد عنصرا داعما للبنية التحتية الرقمية، من خلال ثبات هوية المشترك، ففي الأنظمة الحكومية التي تعتمد على رقم الهاتف كجزء من الهوية الرقمية للمواطن مثل تسجيل الدخول، أو استخدام تطبيقات الخدمات الإلكترونية، أو التوقيع الرقمي، تضمن الخدمة بقاء هذه الهوية مستقرة وثابتة، كما تسهم في تجنب انقطاع الخدمات، إذ إن احتفاظ المستخدم برقمه عند تغيير شركة الاتصالات يضمن استمرارية وصوله إلى الخدمات الحكومية والمصرفية والمنصات المختلفة التي تعتمد على التحقق عبر الرسائل النصية أو الربط بالرقم الوطني.

وأشار الحفناوي، إلى أن خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة تعزز مفهوم “الرقم مدى الحياة”، بوصفه خطوة نحو اعتبار رقم الهاتف الخلوي هوية رقمية دائمة للمواطن، تتجاوز ارتباطه بمزود خدمة محدد، ويعد هذا المفهوم ركيزة أساسية لتبني الخدمات المتقدمة مثل المحافظ الإلكترونية وغيرها من الخدمات المستقبلية التي تعتمد على ربط المعاملات بالرقم الخلوي على المستوى الوطني.

من جهته، قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصفي الصفدي، إن تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة لسنة 2025 تمثل نقطة تحول استراتيجية في سوق الاتصالات الأردني، إذ تأتي في وقت يتسم بمنافسة سعرية محتدمة وعروض متقاربة ومتوسط عائد منخفض لكل مشترك.

وأضاف إن قابلية نقل الأرقام، تعد خطوة ضرورية لنقل السوق من المنافسة السعرية المشبعة إلى مرحلة جديدة قائمة على الجودة والابتكار وتجربة العميل، وستمكن المشتركين من حرية الاختيار الكاملة، ما سيدفع المشغلين إلى التركيز على محاور تنافسية جديدة مثل: تحسين جودة التغطية، الريادة في تقنيات الجيل الخامس، التميز في خدمة العملاء، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.

وبين أن السوق بوضعه الحالي المشبع بالعروض السعرية، وصل إلى مرحلة لم تعد التخفيضات مجدية، بل تهدد استدامة الشركات وقدرتها على الاستثمار، الأمر الذي يجعل من نظام نقل الأرقام وسيلة لتحويل المنافسة من “السعر” إلى “القيمة والجودة”، وهو تطور صحي لنضج السوق.

وأوضح الصفدي، أن الدوافع الحقيقية لانتقال المشتركين ستعتمد على الفروقات في تجربة الاستخدام، خاصة في جودة الشبكة، ريادة الجيل الخامس، مستوى خدمة العملاء، والابتكار في الخدمات.

يذكر أنه وبموجب تعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة للعام 2025، تم تشكيل لجنة عمل رئيسية تقوم على وضع وثيقة تتضمن القواعد التشغيلية والإجرائية لإدارة حوكمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة علاوة على تحديد المواصفات الفنية ضمن خطة تنفيذ المشروع المقررة بـ 18 شهرا للتطبيق الكامل ، حيث ستقوم لجنة العمل الرئيسية برفع توصياتها إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في حين تتولى اللجنة التوجيهية للمشروع الإشراف على تطبيق المشروع وتقديم الدعم التنفيذي لأصحاب العلاقة.

وحسب التعليمات، على المشترك الراغب في نقل رقم أو أرقام الهاتف المتنقل تقديم طلب نقل لدى شركة الاتصالات المتنقلة التي يرغب في الانتقال إليها أو أحد فروعها أو نقاط البيع المعتمدة لديها، أو من خلال أي وسيلة أخرى متاحة ومعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في حين يتم تأكيد رغبة المشترك في عملية النقل من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة مجانية إلى مركز خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة بعد تقديم طلب النقل.

وعرفت التعليمات خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة، بأنها قدرة مشتركي الهواتف المتنقلة على الاحتفاظ بأرقام هواتفهم عند تغيير مشغل الشبكة المتنقلة (شركات الاتصالات) وذلك من خلال مركز خدمة الأرقام المتنقلة الذي يتم منحه تصريحا من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ويتم التعاقد معه من قبل مشغلي شبكات الهواتف لتشغيل وإدارة خدمة نقل أرقام الهواتف المتنقلة.