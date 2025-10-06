بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

في مشهد مهيب .. مئات الآلاف يتظاهرون في المكسيك وأمستردام دعما للفلسطينيين

6 أكتوبر 2025
في مشهد مهيب .. مئات الآلاف يتظاهرون في المكسيك وأمستردام دعما للفلسطينيين

وطنا اليوم:احتشد عشرات الآلاف في ساحة إل زوكالو في العاصمة المكسيكية دعماً لفلسطين مرددين هتافات تندد بالحرب على غزة.
كما احتشد عشرات الآلاف ةاتّشحوا بالأحمر،في أمستردام للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة على وقع هتافات أبرزها “فلسطين حرّة” و”أوقفوا الإبادة الجماعية”.
وأفاد القيّمون على هذه المبادرة التي أقيمت تحت اسم “خطّ أحمر” بأن نحو 250 ألف شخص شاركوا في التحرّك المنظّم في العاصمة الهولندية، مطالبين حكومة بلدهم باتّخاذ تدابير في حقّ إسرائيل.
وقال سيباستيان بوس، وهو فنان في الثامنة والستين أتى من جنوب البلاد “أتوقّع (من الحكومة) أن تفرض عقوبات على إسرائيل وتوقف المبادلات التجارية معها وأن تعترف بدولة فلسطين”.
أضاف بوس الذي اعتمر قبّعة حمراء “يخجلني كثيرا ما تفعله الحكومة والموقف الذي تتّخذه”.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:48

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي

23:12

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

22:40

وزير الطاقة يرعى حوارية بعنوان “قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:34

100 مليون يورو من الحكومة الهولندية لدعم قطاع المياه في الأردن

22:30

الملك يبحث أبرز التطورات بالمنطقة في اتصالين هاتفيين مع أمير قطر ورئيس الإمارات

22:20

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الأسبق اللواء القضاة

21:41

رئيس مجلس الأعيان يرعى حفل إشهار كتاب “كيف يصلون إليك”

21:27

صندوق المعونة الوطنية: تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً له

20:42

إلغاء عطلة 6 أكتوبر في سوريا يثير استهجاناً بمصر

20:26

الرسالة المفتوحة إلى رئيس الوزراء: الإعلام الإلكتروني ليس عبئًا .. بل درع الوطن

20:20

جراحة ثورية في فرنسا: أعمى يستعيد بصره بفضل زرع قطعة سن في عينه

20:17

رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

وفيات
وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025