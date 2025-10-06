في مشهد مهيب .. مئات الآلاف يتظاهرون في المكسيك وأمستردام دعما للفلسطينيين

وطنا اليوم:احتشد عشرات الآلاف في ساحة إل زوكالو في العاصمة المكسيكية دعماً لفلسطين مرددين هتافات تندد بالحرب على غزة.

كما احتشد عشرات الآلاف ةاتّشحوا بالأحمر،في أمستردام للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة على وقع هتافات أبرزها “فلسطين حرّة” و”أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وأفاد القيّمون على هذه المبادرة التي أقيمت تحت اسم “خطّ أحمر” بأن نحو 250 ألف شخص شاركوا في التحرّك المنظّم في العاصمة الهولندية، مطالبين حكومة بلدهم باتّخاذ تدابير في حقّ إسرائيل.

وقال سيباستيان بوس، وهو فنان في الثامنة والستين أتى من جنوب البلاد “أتوقّع (من الحكومة) أن تفرض عقوبات على إسرائيل وتوقف المبادلات التجارية معها وأن تعترف بدولة فلسطين”.

أضاف بوس الذي اعتمر قبّعة حمراء “يخجلني كثيرا ما تفعله الحكومة والموقف الذي تتّخذه”.