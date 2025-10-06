بنك القاهرة عمان
ترامب يلوح بضرب إيران مجددا إن أعادت بناء برنامجها النووي

6 أكتوبر 2025
ترامب يلوح بضرب إيران مجددا إن أعادت بناء برنامجها النووي

وطنا اليوم:هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين بضرب إيران من جديد إذا أعادت بناء برنامجها النووي، مؤكدا أنه تم تدمير قدرات إيران النووية.
وقال ترامب للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض “دمرنا برنامج إيران النووي وآمل ألا تبدأ في استعادته من جديد لأنه سيتعين علينا التعامل مع ذلك”.
وأضاف الرئيس الأميركي “سنحرص على ألا ننتظر طويلا إذا قامت إيران بإعادة برنامجها النووي”، في إشارة إلى عمل عسكري جديد ضد طهران.
وفي يونيو/حزيران الماضي وعلى مدى 12 يوما، استهدفت إسرائيل منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا، منهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان، وعلماء نوويين بارزين، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلفت دمارا غير مسبوق في مدن إسرائيلية عدة.
وتوازيا مع الهجوم الإسرائيلي قصفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية، وتحدث الرئيس الأميركي عن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، لكن تقييمات استخبارية صدرت من واشنطن ألقت شكوكا على ذلك.


