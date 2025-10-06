بنك القاهرة عمان
جيش الاحتلال ينشر معطيات حول قتلاه بعد عامين من بدء الحرب

6 أكتوبر 2025
جيش الاحتلال ينشر معطيات حول قتلاه بعد عامين من بدء الحرب

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، أن 1152 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأوضحت أن أكثر من 40% من القتلى تحت 21 عاما.
ووفقا لأرقام الوزارة، فقد قتل 1,152 جندي إسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، بينهم جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية والشاباك ورئيس الأمن وعناصر فرق التأهب الذين قاتلوا في قطاع غزة وجنوب لبنان والضفة الغربية المحتلة.
ومن بين 1,152 قتيلا، بين ضابط وجندي، قتل 1,035 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي و100 جندي من الشرطة الإسرائيلية، و9 من جهاز الأمن العام، و8 من مصلحة السجون.
وبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن أكثر من 40% من القتلى، أي 487 كانوا تحت سن 21 عاما و141 فوق سن 40 عاما.
وكان معظم الذين سقطوا من الذكور، 1,086 جنديا و66 جندية، ومن بين هؤلاء، هناك 801 من الرجال والنساء غير المتزوجين، و327 منهم متزوجون.
كما قتل 318 جنديا من جنود الاحتياط في الحرب في مختلف المناطق، إلى جانب 283 جنديا محترفا و43 عضوا من فرقة الإنذار الذين سقطوا خلال هجوم 7 أكتوبر.
في العام الماضي، منذ 7 أكتوبر 2024 حتى صباح اليوم، 6 أكتوبر 2025، تمت إضافة 262 قتيلا إلى عدد الجنود الذين سقطوا في حروب إسرائيل.

القتلى بحسب نقلا عن بيانات وزارة الدفاع:
مقتل 1152 جنديا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر 2023.

262 منهم قتلوا في العام الماضي.

318 جندي احتياطي في مختلف القطاعات.

100 من الشرطة الإسرائيلية.

9 من جهاز الأمن العام.

8 من مصلحة السجون

أكثر من 40% من الجنود والضباط القتلى كانوا تحت سن 21 عاما


