بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

17 ثانية ago
البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار

وطنا اليوم:يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار الخامس للعام الحالي من أذونات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك ، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 20 كانون الأول 2025، في ما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 7 تشرين الأول الحالي.
وأذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
فيما تعد سندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:19

عقل الصمادي المصاب “التوحد” يحصد المركز الأول في مسابقة العزف على البيانو في العقبة

19:13

الأردن وسوريا يفككان شبكات إجرامية للاتجار بالمخدرات ويضبطان أعضائها

19:10

إعلان المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية الليلة

19:05

حماس: وافقنا على تسليم السلاح تدريجياً بإشراف دولي

17:05

اجتماع لناشري المواقع الالكترونية يرسم خارطة طريق لمواجهة نهج مجلس نقابة الصحفيين الجبائي 

16:47

اختتام ورشة انتاج خبز السمح الخالي من الغلوتين في جامعة البترا

16:45

منتخب النشامى تحت أنظار العالم بعد التأهل التاريخي لمونديال 2026

16:35

المعايطة: أهمية الاستعداد ومراجعة خطط الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء

16:27

65 شهيداً في قطاع غزة خلال 24 ساعة

16:22

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية العراق

15:57

العقبة أول مدينة عربية تنال جائزة برونزية في السياحة الخضراء

15:51

انطلاق مسابقة المحارب الدولية الـ14 في الأردن

وفيات
وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025