روبيو : المرحلة الثانية من الخطة الأميركية بشأن غزة لن تكون سهلة

وطنا اليوم:على الرغم من استمرار المفاوضات في مصر حول الإجراءات التنفيذية لتطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول وقف الحرب في غزة، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن “حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب”. وقال:” سنعرف سريعا ما إذا كانت حماس جادة أم لا”

كما أوضح روبيو، حين سئل اليوم الأحد عما إذا كانت الحرب في غزة ستنتهي قريباً، أن “هناك اجتماعات جارية بشأن اتفاق إسرائيل وحماس”، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

إلى ذلك، أعرب عن أمله “في الانتهاء من الأمور اللوجستية المتعلقة بتلك القضية بسرعة كبيرة”.

“المرحلة الثانية صعبة”

إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن المرحلة الثانية من خطة غزة، لن تكون سهلة، في إشارة إلى جمع السلاح من القطاع المدمر وانسحاب القوات الإسرائيلية.

كذلك أضاف قائلاً: “بعد مغادرة حماس للقطاع، سنحتاج وقتاً لتشكيل إدارة تحكم غزة”. وأردف أنه “لا يمكن إقامة هيكل لحكم غزة لا يضم حماس في ثلاثة أيام”.

أما عن توقعه امكانية إطلاق سراح الأسرى الإسرئيليين هذا الأسبوع، فقال الوزير الأميركي ” إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن”.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت أمس السبت استضافة القاهرة وفدين من إسرائيل وحركة حماس يومي 5 و6 أكتوبر، لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل كافة الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين.

بينما توجّه موفد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر إلى مصر لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الإفراج عن الأسرى، وفق ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض أمس أيضاً.

وكان ترامب أعلن الأسبوع الماضي عن خطة من 20 بنداً لوقف الحرب في غزة، وإرساء السلام، تضمنت بشكل أساسي، الإفراج فوراً عن كافة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والجثامين، مقابل إطلاق إسرائيل أيضا مئات الأسرى الفلسطينيين.

كما نصت على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القطاع، دون أن تحدد جدولاً زمنياً، وسحب السلاح من كافة أنحاء غزة، فضلاً عن تنحية حماس عن إدارة القطاع المدمر.

كذلك تضمنت تشكيل هيئة انتقالية لإدارة غزة، بإشراف ومشاركة دولية، على أن تتولى السلطة الفلسطينية لاحقاً هذه المهمة