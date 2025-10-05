بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نتنياهو: لن نسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على غزة

27 ثانية ago
نتنياهو: لن نسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على غزة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة في “اليوم التالي للحرب”، مؤكدا أن تل أبيب ستكون “مسؤولة ومشاركة في عملية نزع سلاح القطاع” بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع أمني، إن “أي ممثل عن حماس أو السلطة الفلسطينية لن يكون جزءا من إدارة غزة في المستقبل”، مشيرا إلى أن “أمن إسرائيل يتطلب تغييرا جذريا في الواقع الأمني والسياسي داخل القطاع”.
وأضاف نتنياهو أن “إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في نزع سلاح غزة بالكامل”، مؤكدا أن هذا الأمر “شرط أساسي لأي ترتيبات مستقبلية”.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية حول ملف الرهائن، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن حكومته “لن تتقدم نحو أي من البنود في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل إطلاق سراح جميع الرهائن، الأحياء والأموات”.
كما حذر نتنياهو قائلا: “إذا لم يُفرج عن الرهائن بحلول نهاية المهلة التي حددها الرئيس ترامب، فستعود إسرائيل إلى القتال بدعم كامل من جميع الدول المعنية”.
وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصرية وقطرية، وسط مؤشرات على تقدم محدود في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:28

المعلِّمُ… أيقونةُ الوطنِ ونِبراسُه..!

14:01

مدعي عام عمّان يستمع لأقوال العضايلة في قضية غسل الاموال

13:53

محافظة : استمرار تخصيص قطع أراض بنصف السعر للمعلمين

13:48

الطاقة: حفر 13 بئرا غازيا في الريشة ضمن البرنامج الثاني لرؤية التحديث

13:41

رئيس الوزراء يرعى حفل التكريم السنوي للمعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي

12:42

سماوي يعقد عدة لقاءات مع السفراء المعتمدين لدى الأردن

12:34

إدارة الأزمات : انخفاض مطرد في النشاط الرقمي المشبوه

12:16

تخفيض سعر بيع طن دقيق القمح للشهر الحالي

12:12

بدء صرف مستحقات المعلمين العاملين على حساب التعليم الإضافي

12:10

بتنظيم من منظمة “الإنتوساي” الدولية: ديوان المحاسبة يشارك في ندوة قيادة الأجهزة العليا للرقابة

12:06

من حرم عمان الأهلية .. عمان TV وروتانا تلتقيان د. الحوراني ود.حمدان حول التخصصات الحديثة والتعليم التقني

12:05

‏بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن و7 دول يرحب باستجابة حماس لخطة ترامب

وفيات
وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025