الصناعة: 17 مطحنة عاملة في الأردن ولا خلل بجودة الطحين

24 ثانية ago
وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي وجود 17 مطحنة عاملة في المملكة تقوم بتأمين مادة الطحين للمخابز وقطاعات أخرى مثل المصانع المنتجة لبعض المواد الغذائية، كما يوجد 2100 مخبز في الأردن.
وقال البرماوي خلال مداخلة اذاعية اليوم الاحد، إن المطاحن تخضع لرقابة مشددة، حيث يوجد في كل مطحنة موظف من كادر الوزارة بصفة مراقب يتابع عمليات تسليم القمح للمطاحن، مبيناً أن عملية توريد القمح والطحن تخضعان للرقابة الكاملة، كما تتم متابعة عمل المخابز ومعالجة أي خلل على الفور في حال حدوثه.
وأكد أن جودة الطحين المباع للمخابز مضمونة، حيث تتم عمليات استيراد القمح من مناشئ مختلفة وتخضع لسلسلة من الإجراءات الرقابية وفق أعلى مواصفات والجودة، مشدداً في الوقت نفسه أنه لا يسمح بوجود أي خلل في مادة الطحين.
وبين البرماوي أن كل مطحنة تحدد احتياجاتها ويتم تزويدها بالطحين بشكل يومي أو مرة كل ثلاثة أيام، حيث تتم عملية الطحن بشكل يومي وتوزيع الطحين للمخابز ومصانع المواد الغذائية، مؤكدا أنه لا يُسمح بتخزين مادة الطحين بكميات كبيرة.


