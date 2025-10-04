300 مهندس ومهندسة يؤدون القسم القانوني في العاصمة عمان

وطنا اليوم – أدى اليوم 300 مهندس ومهندسة القسم القانوني للانضمام إلى نقابة المهندسين الأردنيين، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة عمان، برعاية نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عاصم غوشة، وحضور عضو مجلس النقابة المهندس محمد الحباشنة ورئيس لجنة المهندسين الشباب المهندس أحمد الطورة، ورئيس قسم التدريب والدراسات المهندس أمام ياسين، وعدد من المهندسين والمهندسات الجدد وذويهم.

وفي كلمته خلال الحفل، عبّر النقيب غوشة عن فخره واعتزازه بانضمام كوكبة جديدة من المهندسين والمهندسات إلى بيتهم الكبير، نقابة المهندسين الأردنيين، مؤكداً أن لحظة أداء القسم ليست مجرد انتقال من مقاعد الدراسة إلى ميدان العمل، بل هي بداية لمسيرة مهنية ووطنية قائمة على الأمانة والمسؤولية والعطاء.

وقال المهندس غوشة “القسم الذي تؤدونه اليوم ليس كلمات تُقال، بل هو عهدٌ أخلاقي ومهني يجعل منكم شركاء حقيقيين في صناعة مستقبل الوطن. فأنتم من ستضعون بصمتكم في كل مشروع تنموي وكل فكرة مبتكرة تخدم الأردن والإنسانية

وأشار النقيب إلى أن نقابة المهندسين الأردنيين ليست مجرد مؤسسة نقابية، بل هي حصن وطني ومهني ساهم عبر عقود في بناء الدولة الأردنية الحديثة، وتخرّج منها آلاف الكفاءات التي أسهمت في نهضة الأردن ومكانته المرموقة في المنطقة والعالم.

وأكد أن النقابة ستظل السند الدائم والداعم لشبابها، من خلال التدريب والتأهيل والتطوير المستمر، لتمكينهم من مواكبة التطورات التقنية والمهنية وتعزيز قدراتهم على المنافسة والإبداع والريادة، مشيراً إلى أن الأكاديمية التابعة للنقابة تقدم خصماً بنسبة 60% على جميع الدورات التدريبية التي يتقدم لها المهندس لأول مرة، في خطوة تهدف إلى تشجيع المهندسين الجدد على تطوير مهاراتهم منذ بداية مسيرتهم المهنية.

وفي كلمته، أكد رئيس لجنة المهندسين الشباب المهندس أحمد الطورة أن الانضمام إلى النقابة يعني الانتماء إلى مؤسسة وطنية راسخة تؤمن بدور الشباب وتراهن على قدراتهم، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل باستمرار على تنفيذ برامج تدريبية وورشات ومبادرات نوعية تعزز من جاهزية المهندسين الجدد لسوق العمل، وتفتح أمامهم مجالات جديدة في الابتكار وريادة الأعمال والهندسة الخضراء والتحول الرقمي.

وأضاف الطورة “نحن ندرك حجم التحديات التي تواجه المهندسين الشباب في ظل التغيرات السريعة في سوق العمل، لكننا على يقين بأن شبابنا يمتلكون الإرادة والمعرفة لتحويل هذه التحديات إلى فرص. النقابة ولجنتكم الشبابية ستكون دوماً إلى جانبكم لتوفير الدعم والتمكين والتوجيه.”

كما قدم المهندس أمام ياسين، رئيس قسم التدريب والدراسات، عرضاً حول الأكاديمية التابعة للنقابة، واستعرض أبرز البرامج والدورات التخصصية التي توفرها للمهندسين في مختلف الفروع والتخصصات، مؤكداً أن النقابة تسعى لأن تكون مركزاً ريادياً للتعلم المستمر والتطوير المهني.

وفي ختام الحفل، أدى المهندسون والمهندسات الجدد القسم القانوني الذي تلاه عضو مجلس نقابة المهندسين المهندس محمد الحباشنة ، إيذاناً بانضمامهم الرسمي إلى نقابة المهندسين الأردنيين، وسط أجواء احتفالية غمرتها مشاعر الفخر والاعتزاز، ليبدأوا مرحلة جديدة من حياتهم المهنية في خدمة الوطن والمجتمع.

وعلى هامش حفل أداء القسم أقيم معرض تعريفي بالخدمات النقابية ولجان المهندسين الشباب في الشعب الهندسية.