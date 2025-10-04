كتاب نقدي للقواسمة في فضاء القصة القصيرة والقصيرة جداً

وطنا اليوم – صدر في عمّان للروائي والناقد الأردني الدكتور محمد عبدالله القواسمة كتاب بعنوان “في فضاء القصة القصيرة والقصيرة جدًا” يقع الكتاب في 172 صفحة من القطع المتوسط.

يتناول الكتاب دراسات وقراءات نقدية في فضاء القصة القصيرة والقصيرة جدًا صدرت لمبدعين من بلادنا العربية، وقد وزعت على أربعة فضاءات، هي:

فضاء القصة القصيرة

وردت فيه قراءات لمجموعات قصصية منها: “عصافير المساء تأتي سرًا” لمحمد عارف مشة، و”قهوة رديئة” لجمعة شنب، و”أنفاس مكتومة” لزياد أبو لبن، و”الدّرجات” لجميلة عمايرة و”الوديعة” لمحمود الريماوي، و”ذو القرنين” لقاسم توفيق وغيرها.

فضاء القصة القصيرة والقصيرة جدًا

دُرست فيه حركة السرد في مجموعة “يدفنون النهر” لنهلة الجمزاوي، وقلق الأنثى.. قلق النص في مجموعة “مزيدًا من الوحشة” لبسمة النسور، وقرئت المجموعة القصصية “لم يعد لي إلاّ أنا” لمحاسن الحمصي.

فضاء القصة القصيرة المترجمة

وُقف فيه عند “قناع الموت الأحمر” لإدجار ألن بو وآخرون، والقصص التي ترجمتها نسرين “أبو زيد” تحت عنوان “الحوريّة”.

في فضاء القصة القصيرة جدًا

قُدمت فيه دراسة بعنوان “أثر التكنولوجيا في القصة القصيرة جدًا” وقرئت عشر قصص قصيرة جدًا لمحمد مشّة، ومجموعة ” كل شيء للبيع” لصبحي فحماوي.

ويقول القواسمة في مقدمة الكتاب: إن اختيار القصص والمجموعات لم يعتمد معايير القيمة الأدبية للنصوص والعلاقات الشخصية بأصحابها، بل كان وليد نزعات نفسية، أو ظروف ثقافية، أو اجتماعية، وأحيانًا وليد هبات حماسية مفاجئة، أو هبات عاطفية غامضة.

ويرى القواسمة أن محور اهتمامه النقدي هو ما يقوله النص القصصي وما يبطنه من معان، وما يحمله من دلالات دون إهمال الظروف المحيطة به من حياة المؤلف، والأحوال الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها؛ فما النقد عنده إلا عملية فكرية إبداعية تقوم على النص في الأساس، ولا تستعين بخارجه إلا استنادًا إلى ما يقتضيه.

يأتي الكتاب بعد مجموعة من الإصدارات للمؤلف في مجال إبداع القصة القصيرة ونقدها فمن مجموعاته القصصية: “التوقيع” عام 1994م، و”خطوات”2003م، ” القيثارة” 2024م. أما في النقد فأصدر “جماليات القصة القصيرة” 2005م،

والمعروف أن القواسمة يحمل درجة الدكتوراة في النقد الروائي، وهو عضو رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب العرب وعضو مؤسس في جمعية النقاد الأردنيين، وله مقال أسبوعي في جريدة الدستور الأردنية. وله مؤلفات في أجناس كتابية أخرى في النقد والرواية والمسرح وأدب الأطفال والشعر. نذكر منها:

– الكنزة الخضراء، (قصّة) عمّان: المؤلف، 1971.

– عبد الله بن الزبير في بيروت، (شعر) عمان: مؤسسة جمعة، 1986.

– شارع الثلاثين، (رواية) عمّان: بدعم من وزارة الثقافة، 1994 .

– البنية الروائية في رواية الأخدود (مدن الملح) لعبد الرحمن منيف،(دراسة ، وهي رسالة ماجستير) عمّان: دار الينابيع، 1998.

– الغياب، (رواية) بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، 1999.

– معالم في اللغة العربيّة، ط3 ،عمّان: مكتبة المجتمع العربي، 2006.

– الخطاب الروائيّ في الأردن، (نقد) بيروت: المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر،2000.

– مقدّمة في الكتابة العربيّة، ط2 عمّان: مكتبة المجتمع العربي، 2006.

– آفاق نقديّة (دراسات في الرواية والقصّة القصيرة والشعر وأدب الأطفال)، عمّان: بدعم من وزارة الثقافة، 2002.

– تجليات التجربة (أبحاث وقراءات في الأدب والنقد)، عمان: مكتبة المجتمع العربي،2005.

– البنية الزمنية في روايات غالب هلسا من النظرية إلى التطبيق، عمان وزارة الثقافة، 2006

– في البيت المهجور، (قصص للأطفال)، عمان: فضاءات، 2006.

– أبحاث في مدونات روائية (نقد روائي) عمان: أمانة عمان الكبرى، 2006

– وقع الرؤية (أبحاث ودراسات وقراءات…عمان: مكتبة المجتمع العربي، 2009

– سوق الإرهاب(رواية)، عمان: دار ورد، 2010.

– المحاصر(رواية) عمّان: دار النسر، 2013

– وجع الفراشة (رواية) عمان: دار فضاءات، 2016

– لعنة الفلسطيني(رواية)، عمان: دار ورد، 2016

– وداعًا ساحة النخيل (رواية) عمان: دار ورد، 2017

– الحب ينتهي في إيلات (رواية) عمان: دار الإسراء، 2017

– ربيع الليل (من مسرح المونودراما) عمان: دار هبة، 2019.

– أصوات في المخيم، ج 1، ج 2، ط2، عمان: المؤلف، 2019.

– الشمس والظلال: خطابات بلا سقوف، عمان: دار البيروني، 2020

– غياهب التخييل (بحوث في الرواية)، عمان: دار الخليج، 2021

– حبيباتي الثلاث… إلى ورقلة، عمان: دار البيروني، 2021

– ليلة في تل الصافي (خمس مسرحيات من فصل واحد)، عمان: دار البيروني، 2021

– في سجن كورونا (رواية)، عمان: دار الخليج، 2022

– حب على قائمة الاحتياط(روايه)، عمان: دار البيروني، 2022

– غيوم على الشيخ جراح (رواية)، عمان: المؤلف، 2023

– فهمان في عمان (رواية)، عمان: دار الخليج، 2023

– الارتحال إلى الخيال (بحوث في الشعر) عمان: دار الخليج، 2023م

– جماليات الشعر (دراسات وقراءات في مجموعات شعرية) عمان: المؤلف،2024

– الأعماق والضفاف (كلام على الشعر والشعراء) عمان: المؤلف، 2024

– مدينة على ظهر الشيطان، (رواية) عمان: المؤلف، 2024م

– حول ما كتب الآخرون(نقد) عمان: المؤلف، 2025.