ترحيب عربي ودولي برد حماس على خطة ترمب لإنهاء الحرب على غزة

وطنا اليوم – رحبت عدد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية بالرد الإيجابي لحركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ووقف شلال الدماء الفلسطينية، وإزالة المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار القطاع.

وقال ترمب في تعليقه على رد حماس إن “هذا يوم مميز للغاية وربما على نحو غير مسبوق من نواح كثيرة”، معربا عن شكره للدول التي ساعدت في مسار حل الوضع بقطاع غزة.

وأضاف “أود أن أشكر كل الدول التي ساعدت على وضع هذه الخطة؛ قطر، تركيا، السعودية، مصر، الأردن، والكثير من الدول الأخرى….الكثير من الأشخاص حاربوا بقوة، هذا يوم كبير سنرى كيف ستجري الأمور، علينا أن نضع الكلمة الأخيرة في هذا الشأن”.

وتابع “هذا يوم مميز، شكرا للجميع، شكرا للدول التي ساعدت، الجميع كان متحدا للسلام بالشرق الأوسط، ونحن قريبون جدا، سأعامل الجميع بعدل”.

وأصدرت حماس بيانا أمس الجمعة، أعلنت “موافقتها على الإفراج عن كل الأسرى؛ أحياء وجثامين”، وفقا لخطة الرئيس الأميركي التي أعلن عنها سابقا.

وأبدت الحركة استعدادها “الفوري” للدخول من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، كما جددت موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني واستنادا لدعم عربي إسلامي.

بدورها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن رد حركة حماس على خطة ترمب، يعكس حرصها وجميع الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء والرغبة الراسخة بإنهاء فترة مظلمة من تاريخ المنطقة، وإدراكا لضرورة إنهاء هذه الحرب بما يؤسس للمضي نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو تجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وأعربت عن عزمها القيام بأقصى جهد بالتنسيق مع جميع الأشقاء بالدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة والجانب الأوروبي والمجتمع الدولي للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإزالة المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت دولة قطر ترحيبها برد حماس ودعمها لتصريحات الرئيس الأميركي الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الأسرى بشكل آمن وسريع وبما يحقق نتائج سريعة توقف نزيف دم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي الوقت ذاته، أكدت قطر أنها بدأت العمل مع شركائها وبالتنسيق مع الولايات المتحدة على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية للحرب.

ورحب رئيس وزراء هولندا ووزيرة خارجية السويد ووزير الخارجية الباكستاني، باستعداد حماس لإطلاق سراح جميع الأسرى في غزة، وبدء مفاوضات فورية بشأن خطة السلام، بما يفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رد حماس على الخطة خطوة بناءة ومهمة نحو تحقيق سلام دائم، مؤكدا أن إسرائيل مطالبة الآن بوقف جميع هجماتها فورا والالتزام بخطة وقف إطلاق النار.

ودعا إلى اتخاذ جميع الخطوات دون تأخير لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحقيق سلام دائم، مشددا على أنه “يجب الآن أن تنتهي هذه الإبادة الجماعية وهذا المشهد المشين الذي يجرح الضمير العالمي بشدة”.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن “لدينا الآن فرصة لإحراز تقدم حاسم نحو السلام”.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، جميع الأطراف إلى تنفيذ الاتفاق دون تأخير، مبينا أن هناك فرصة لإنهاء القتال وعودة الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية لمن هم في أشد الحاجة إليه.

وقال إن “المنطقة اقتربت من السلام أكثر من أي وقت مضى”.

من ناحيته، وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس قبول حركة حماس خطة الولايات المتحدة بأنها “أفضل فرصة للسلام” في غزة.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يجب أن تكون أولوية الجميع الآن التوصل إلى وقف لإطلاق النار يؤدي إلى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

وأعرب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، عن أملهم بأن يمهد رد حماس إلى وقف إطلاق نار فوري وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، مؤكدين مواصلة دعم الجهود لإنهاء الحرب على غزة، والعمل على تحقيق حل عادل ومستدام قائم على حل الدولتين.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني جميع الأطراف إلى تنفيذ الالتزامات وتعزيز السلام والأمن في المنطقة.