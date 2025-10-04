أجواء حارة في اغلب المناطق اليوم ومعتدلة غداً

وطنا اليوم – يطرأ اليوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويصبح الطقس حارا نسبيًا في اغلب المناطق، وحارًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، إنخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول ما بعد العصر الى شمالية غربية.

كما ويطرأ الاثنين، انخفاض اخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الطقس الاثنين والثلاثاء لطيف الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 31 – 17، وفي مناطق البادية 36 – 16، وفي مناطق السهول 34 – 19، وفي الأغوار الشمالية 40 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 25، وفي البحر الميت 39 – 24، وفي خليج العقبة 40 – 25 درجة مئوية.