بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا

15 ثانية ago
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا

وطنا اليوم:قال مساعد المدير العام للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية إبراهيم الشريف، الجمعة، إنه يتم التعاقد لتصدير 4000 طن من المنتجات الزراعية الأردنية إلى 5 دول أوروبية تحتاج إلى هذه المنتجات خلال فصل الشتاء.
وأضاف الشريف، أن عدة عقود لم يتم الإيفاء بها بسبب إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الإسرائيلي، والعديد من المنتجات لم يتم إيصالها.
وأكد أن إغلاق جسر الملك حسين يحول دون إيصال المنتجات الفلسطينية إلى السوق الأردنية والأسواق الخليجية.
وأوضح أن المنتجات الأردنية لم تكن تصل إلى الأسواق الفلسطينية حتى قبل إغلاق جسر الملك حسين، لأن المنتجات الزراعية كانت تحتاج من 10 إلى 14 يوما للتخليص بسبب المعيقات الإسرائيلية، الأمر الذي كان يتلف المنتجات قبل دخولها إلى فلسطين.
وعن التصدير من الأردن، بين الشريف أنه سيتم استخدام الطريق البري عبر سوريا لإيصال المنتجات إلى الدول الأوروبية.
وأكّد أن المنتج الأردني سيتم تصديره إلى أوروبا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:17

421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025

20:12

ليبرمان يحذر من هجوم إيراني مفاجئ على إسرائيل

19:44

الحكم بإعدام تونسي انتقد الرئيس في منشورات بفيسبوك

19:34

سلطة إقليم البترا توضح: لا أكشاك جديدة في المحمية الأثرية

19:29

اندلاع حريق بمكب نفايات الحمرة في السلط

19:19

تعليمات المطابقة الجديدة للمركبات تشترط الموافقات الأوروبية والمطابقات الخليجية والسعودية

19:11

ترامب يمهل حماس حتى مساء الأحد للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

19:05

المخبز الأردني يكثف عمله في وسط غزة

17:19

المحامي اكثم الحدادين يثمن عالياً قرار معالي وزير الداخلية بفصل الشكاوى

16:58

الباشا الطواهي يولم بمناسبة حصول ابنته غدير على درجة الدكتوراة

16:49

الجلامده تكتب : عندما يكون القائد من الميدان الدكتورة السواريس نموذجًا

16:36

الزراعة تمدد فترة ترخيص معاصر الزيتون في المحافظات كافة

وفيات
شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025والد الزميل اسامه القوابعه في ذمه الله