بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الحكم بإعدام تونسي انتقد الرئيس في منشورات بفيسبوك

دقيقتان ago
الحكم بإعدام تونسي انتقد الرئيس في منشورات بفيسبوك

وطنا اليوم:قال رئيس رابطة حقوق الإنسان ومحام لوكالة رويترز اليوم الجمعة، إن قاضيا تونسيا أصدر حكما بالإعدام بحق رجل لإدانته بتهمتين، هما إهانة الرئيس والاعتداء على أمن الدولة بسبب منشورات على فيسبوك، في حكم أثار انتقادات واسعة.
ويمثل هذا الحكم عقوبة غير مسبوقة ومشددة في مجال حرية التعبير عبر الإنترنت في تونس، التي تواجه السلطات فيها اتهامات من منظمات حقوقية بالسعي لوأد حرية التعبير منذ أن أحكم الرئيس قيس سعيد قبضته على معظم السلطات في 2021.
وقال أسامة بوثلجة، المحامي الذي يمثل صابر شوشان (56 عاما) إن ” قاضيا في محكمة نابل حكم بالإعدام على صابر بسبب منشورات فيسبوك منتقدة للرئيس.. إنه حكم صادم وغير مسبوق”، مشيرا إلى أنه قدم طلبا للطعن في الحكم.
وأشار إلى أن الرجل ليس سياسيا، بل شخصا عاديا محدود التعليم يكتب ويعيد فقط نشر منشورات تنتقد الرئيس.
ورغم إصدار المحاكم في تونس من آن لآخر أحكاما بالإعدام، فإن العقوبة الفعلية لم تنفذ منذ أكثر من 3 عقود.
وقال رئيس رابطة حقوق الإنسان بسام الطريفي إن القاضي نقل لمكان آخر بعد صدور الحكم، في إشارة إلى إمكانية مراجعة الحكم.
وقال جمال شوشان، شقيق صابر المسجون منذ العام الماضي “لا نصدق الحكم. نحن عائلة تعاني من الفقر المدقع، والآن أضيف إلى الفقر.. الظلم والقهر”.
وعلى الفور، أثار الحكم موجة واسعة من الانتقادات والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بين الناشطين.
ووصف بعضهم الحكم بأنه محاولة متعمدة لبث الخوف بين منتقدي الرئيس، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات القاسية تخنق حرية التعبير أكثر وتعمق التوتر السياسي في البلاد.
ومنذ أن حل سعيد البرلمان المنتخب في 2021 وبدأ الحكم بموجب مراسيم، تواجه السلطات في تونس انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية بشأن ما تقول إنه تآكل في استقلالية القضاء وتراجع كبير في حرية الصحافة والتعبير.
وينفي سعيد باستمرار التضييق على الحريات، ويقول إن الحريات مضمونة بالقانون وإنه لن يكون ديكتاتورا، في حين يقبع غالبية قادة المعارضة في السجن بتهم مختلفة، ويصفهم الرئيس بأنهم “خونة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:34

سلطة إقليم البترا توضح: لا أكشاك جديدة في المحمية الأثرية

19:29

اندلاع حريق بمكب نفايات الحمرة في السلط

19:19

تعليمات المطابقة الجديدة للمركبات تشترط الموافقات الأوروبية والمطابقات الخليجية والسعودية

19:11

ترامب يمهل حماس حتى مساء الأحد للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

19:05

المخبز الأردني يكثف عمله في وسط غزة

17:19

المحامي اكثم الحدادين يثمن عالياً قرار معالي وزير الداخلية بفصل الشكاوى

16:58

الباشا الطواهي يولم بمناسبة حصول ابنته غدير على درجة الدكتوراة

16:49

الجلامده تكتب : عندما يكون القائد من الميدان الدكتورة السواريس نموذجًا

16:36

الزراعة تمدد فترة ترخيص معاصر الزيتون في المحافظات كافة

16:26

منح دراسية للطلبة الأردنيين في روسيا

16:20

الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين الذين كانوا على متن أسطول الصمود

15:51

المعايطة: مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في سوريا

وفيات
شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025والد الزميل اسامه القوابعه في ذمه الله