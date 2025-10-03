اندلاع حريق بمكب نفايات الحمرة في السلط

وطنا اليوم:اندلع حريق بمكب نفايات الحمرة بمساحة ما يقارب 8 دونمات حيث نتج عنه انبعاث دخان كثيف بالموقع دون وقوع اصابات .

واكد مدير مجلس الخدمات المشتركة موسى العبدالات أن الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بالمكب بأطراف البسطة المخصصة لطمر النفايات تحت السيطرة نتيجة توحيد الجهود من الجهات المعنية.

ونفى العبدالات ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان سبب الحريق من ناتج عن حرق النفايات لافتاً إلى أن الالية التي تتبع في التخلص من النفايات بالمكب هي الطمر وليس الحرق .

ودعا العبدالات الى توخي الحذر وعدم نشر الاشاعات التي تروع المواطنين وتشكك في آلية عمل المكب وجهود الكوادر المعنية في التخلص من النفايات .

من جهته أوضح مدير دفاع مدني محافظة البلقاء العقيد محمد المجالي أن الحريق قيد السيطرة وهو عبارة عن مخلفات نفايات بمساحة ما يقارب ال8 دونمات حيث نتج عنه انبعاث دخان كثيف وجارِ السيطرة عليه

وبين العقيد المجالي أن آليات الدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق واعادة وتم تحريك الآليات (لودرات ) بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة لطمر النفايات وتقليبها إضافة الى تحريك 7 إلى 8 آليات للسيطرة على الحريق بشكل كامل .

ولفت المجالي الى ان سبب الحريق رهن التحقيق.