بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

اندلاع حريق بمكب نفايات الحمرة في السلط

31 ثانية ago
اندلاع حريق بمكب نفايات الحمرة في السلط

وطنا اليوم:اندلع حريق بمكب نفايات الحمرة بمساحة ما يقارب 8 دونمات حيث نتج عنه انبعاث دخان كثيف بالموقع دون وقوع اصابات .
واكد مدير مجلس الخدمات المشتركة موسى العبدالات أن الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بالمكب بأطراف البسطة المخصصة لطمر النفايات تحت السيطرة نتيجة توحيد الجهود من الجهات المعنية.
ونفى العبدالات ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان سبب الحريق من ناتج عن حرق النفايات لافتاً إلى أن الالية التي تتبع في التخلص من النفايات بالمكب هي الطمر وليس الحرق .
ودعا العبدالات الى توخي الحذر وعدم نشر الاشاعات التي تروع المواطنين وتشكك في آلية عمل المكب وجهود الكوادر المعنية في التخلص من النفايات .
من جهته أوضح مدير دفاع مدني محافظة البلقاء العقيد محمد المجالي أن الحريق قيد السيطرة وهو عبارة عن مخلفات نفايات بمساحة ما يقارب ال8 دونمات حيث نتج عنه انبعاث دخان كثيف وجارِ السيطرة عليه
وبين العقيد المجالي أن آليات الدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق واعادة وتم تحريك الآليات (لودرات ) بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة لطمر النفايات وتقليبها إضافة الى تحريك 7 إلى 8 آليات للسيطرة على الحريق بشكل كامل .
ولفت المجالي الى ان سبب الحريق رهن التحقيق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:19

تعليمات المطابقة الجديدة للمركبات تشترط الموافقات الأوروبية والمطابقات الخليجية والسعودية

19:11

ترامب يمهل حماس حتى مساء الأحد للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

19:05

المخبز الأردني يكثف عمله في وسط غزة

17:19

المحامي اكثم الحدادين يثمن عالياً قرار معالي وزير الداخلية بفصل الشكاوى

16:58

الباشا الطواهي يولم بمناسبة حصول ابنته غدير على درجة الدكتوراة

16:49

الجلامده تكتب : عندما يكون القائد من الميدان الدكتورة السواريس نموذجًا

16:36

الزراعة تمدد فترة ترخيص معاصر الزيتون في المحافظات كافة

16:26

منح دراسية للطلبة الأردنيين في روسيا

16:20

الخارجية تتابع أوضاع الأردنيين الذين كانوا على متن أسطول الصمود

15:51

المعايطة: مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم للأشقاء في سوريا

15:32

حاخام يهودي يعلن ترشحه لمجلس الشعب السوري

15:16

محافظ جرش: لجان رقابية وجولات ميدانية استعدادا لموسم الزيتون

وفيات
شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025والد الزميل اسامه القوابعه في ذمه الله