دقيقة واحدة ago
ترامب يمهل حماس حتى مساء الأحد للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

وطنا اليوم:أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حركة (حماس) حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن (22:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد للتوصل إلى اتفاق بشأن خطته لمستقبل قطاع غزة، واصفا إياها بالفرصة الأخيرة للحركة.
وكتب ترامب الجمعة على منصة (تروث سوشيال): “يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن العاصمة يوم الأحد… لقد وافقت جميع الدول! إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فسيندلع جحيم لم يشهده أحد من قبل ضدّ حماس”.
وتابع “هذه الصفقة ستنقذ أرواح جميع مقاتلي حماس المتبقين.. بالنسبة لحماس هذه فرصة واحدة أخيرة”.
وأردف يقول: “أطلب من جميع الفلسطينيين الأبرياء مغادرة هذه المنطقة التي يحتمل أن تكون مكانا للموت في المستقبل إلى أجزاء أكثر أمانا في غزة على الفور”.
وأفاد قيادي في حماس، الجمعة، بأنّ الحركة الفلسطينية “تحتاج لبعض الوقت” لدراسة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة التي أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تأييده لها.
وقال قيادي لوكالة فراس برس: “حماس ما زالت تواصل المشاورات حول خطة ترامب التي قدمت للحركة، وأبلغت الوسطاء أن المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت”.


