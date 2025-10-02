بنك القاهرة عمان
طبيب الفقراء في البقعة يروي تفاصيل الاعتداء عليه

2 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:روى الدكتور أحمد حسونة، المعروف بلقب “طبيب الفقراء والغلابى”، حادثة الاعتداء الذي تعرض لها داخل عيادته الخاصة في مخيم البقعة، صباح الثلاثاء، من قبل أحد أصحاب الأسبقيات، بعد مطالبته بدفع “إتاوة” مالية قيمتها 8 آلاف دينار.
وقال حسونة في تصريحات اذاعية، إن المعتدي دخل عيادته وهو يحمل “مشرطًا” في يده، وطلب منه دفع المبلغ تحت التهديد، مهددًا إياه بالضرب والقتل في حال لم يستجب.
وأضاف: “حاولت وبعض المرضى الموجودين في العيادة التوسل إليه ليغادر، لكنه أصر على التهديد، ثم تقدم نحوي واعتدى علي، موجهًا ضربة في وجهي تسببت بجرح عميق طوله 8 سم”.
وأشار إلى أن هذا الاعتداء تسبب له بأضرار نفسية واجتماعية، خاصة في ظل مكانته كطبيب يخدم الفقراء والمحتاجين.
وأكد حسونة أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المعتدي، فيما لاذ أحد مرافقيه بالفرار، مطالبًا الجهات المعنية بالإسراع في القبض عليه، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يهدد أمن المواطنين وحياتهم.
ويُعد الدكتور حسونة من الأطباء المعروفين في منطقة البقعة وعين الباشا، ويحظى باحترام واسع من السكان، نظرًا لتقديمه العلاج المجاني أو الرمزي لشرائح واسعة من المرضى من ذوي الدخل المحدود.


