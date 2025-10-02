الغذاء والدواء : ضبط 65 تنكة زيت زيتون مغشوش

وطنا اليوم:ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، 65 تنكة من زيت الزيتون المغشوش في إربد.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة، فقد جاء الضبط ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها المؤسسة عبر فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة بما يضمن الالتزام بتطبيق التعليمات والاشتراطات الصحية المعتمدة لموسم زيت الزيتون للعام الحالي.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم التحفظ على الكمية بالكامل تمهيدًا لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقه إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وتهيب المؤسسة بالمواطنين شراء زيت الزيتون من المصادر المعتمدة والموثوقة، داعية إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114.