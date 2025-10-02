رقم قياسي جديد لميناء حاويات العقبة: 94,541 ألف حاوية في أيلول

وطنا اليوم:أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن والمشرق العربي عن تحقيقها إنجازاً قياسياً جديداً في أقل من عام، حيث سجلت خلال أيلول من العام الجاري 2025 أعلى حجم مناولة في تاريخها، والذي بلغ 94,541 حاوية نمطية.

ويأتي هذا الرقم متجاوزاً الرقم القياسي المسجل سابقاً خلال شهر أيار 2025، والبالغ 92,348 حاوية نمطية، وهو ما يبرهن على مدى جاهزية ميناء الحاويات وقدرته الكبيرة على استيعاب النمو، كما يعكس الثقة المتزايدة من العملاء والشركاء في الأردن والمنطقة.

كما تأتي هذه النتائج بفضل الأداء العالي والمتميز الذي استطاعت الشركة الحفاظ عليه؛ حيث تم التعامل بكفاءة خلال الشهر مع52 سفينة، كما تمت مناولة 94,541 ألف حاوية نمطية، وذلك بارتفاع نسبته 30% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2024.

وقد وصل حجم البضائع العابرة (الترانزيت) إلى رقم قياسي بلغ 7,521 حاوية نمطية، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الحاويات الواردة، مقابل نسبة لم تتجاوز 6%، وذلك خلال نفس الشهر من العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى المسار التصاعدي الإيجابي، وإلى زيادة ثقة السوق بما تقدمه الشركة من خدمات.

وعلى صعيد آخر، فقد سجلت الشركة رقماً قياسياً جديداً في حركة الشاحنات؛ حيث تم خدمة 36,145 حركة شاحنة، مقارنة مع 27,703 حركة شاحنة خلال نفس الفترة الزمنية من العام الماضي، بمعدل يومي وصل إلى 1205 حركة شاحنة، منها 919 شاحنة واردة.

وقد سجلت عمليات الدخول والخروج عبر البوابات متوسط وقت دوران للشاحنات بلغ 33 دقيقة، محققة الشركة بذلك أعلى المعايير الدولية لكفاءة الموانيء، لا سيما وأنها تستهدف تقليل وقت الانتظار داخل ميناء الحاويات وتقليص أية تأخيرات متوقعة.

وفي تعليق له على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، هارالد نايهوف: “تمثل هذه الأرقام إنجازاً يعكس مرونتنا التشغيلية، كما يجسد نهجنا التعاوني في التعامل مع تحديات الخدمات اللوجستية المعقدة. وتعد شراكتنا الوثيقة مع الجهات التنظيمية ودائرة الجمارك الأردنية ومختلف الشركاء في منظومة الخدمات اللوجستية عاملاً مهما في تعزيز قدرتنا على إدارة أحجام المناولة المتنامية لدينا بكفاءة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الامتثال والجودة في تقديم الخدمات.”

وأضاف: “تسجيلنا لهذه الأرقام القياسية إنما يعكس التفاني والخبرة والمهنية التي يتميز بها فريق عملنا في جميع الأقسام، كما أن نجاحنا يستند إلى التزامنا الراسخ بتحقيق أعلى مستوى من الرضى لدى العملاء ومن التميز التشغيلي، وهو ما يرسخ مكانتنا كبوابة مفضلة إلى الأردن والمشرق العربي وما حولهما.”

وترتكز الشركة في إنجازها هذا إلى الإطار التشغيلي المتكامل الذي تعتمده، والذي يقوم على تعاون استراتيجي وثيق مع وزارة النقل، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، ودائرة الجمارك الأردنية، بالإضافة إلى الهيئة البحرية الأردنية، مما يضمن كفاءة وانسيابية معالجة البضائع والالتزام التام بأعلى معايير الامتثال التنظيمي. ومن خلال هذا النهج التشاركي تواصل الشركة تعزيز ثقة عملائها، والارتقاء بموقعها الريادي التنافسي كبوابة رئيسية للتجارة في المنطقة.

ويشار إلى أن شركة ميناء حاويات العقبة تلتزم بضخ الاستثمارات التي تكرسها لتوسيع البنية التحتية وتطوير الكفاءات البشرية لديها بشكل مستمر، وذلك لمواكبة الطلب الحالي والمستقبلي المتوقع، فضلاً عن الحفاظ على مكانتها كأبرز وأهم محطات الحاويات الرائدة على مستوى المنطقة. ومن شأن هذه الاستثمارات الاستراتيجية الإسهام بشكل فعال في تعزيز الطاقة الاستيعابية والكفاءة التشغيلية والقدرة الخدمية، بما يضمن الجاهزية الدائمة للتعامل مع النمو المستمر في حجم المناولة، ولتقديم خدمات مينائية بمعايير عالمية تعزز الترابط التجاري الإقليمي، وتدعم المكانة اللوجستية الاستراتيجية للأردن كبوابة إلى المشرق العربي وما حوله.