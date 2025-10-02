بنك القاهرة عمان
مظاهرات بمدن أوروبية وعربية تنديدا باعتراض إسرائيل أسطول الصمود

2 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:انطلقت مظاهرات في عدة مدن أوروبية تنديدا باعتراض قوات البحرية الإسرائيلية أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة وتحويل وجهة عدد من سفنه إلى ميناء أسدود الإسرائيلي.
ومباشرة بعد الإعلان عن اعتراض قوات البحرية الإسرائيلية أسطول الصمود الذي يحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة انطلقت مظاهرة في العاصمة الإيطالية روما احتجاجا على عملية الاعتراض.
وانطلقت مظاهرة أخرى في العاصمة البلجيكية بروكسل تنديدا باعتراض إسرائيل أسطول الصمود والاستيلاء على عدد من السفن واعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها.
كما انطلقت مظاهرات ليلية في عدد من المدن الأوروبية تنديدا باختطاف إسرائيل سفن الأسطول التي تحمل مواد إغاثية نحو غزة، أبرزها في برشلونة وإسطنبول وبرلين وأثينا وباريس.
وتظاهر العشرات أمام السفارة الأميركية في نواكشوط عاصمة موريتانيا استنكارًا لهجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة.
كما تظاهر المئات في تونس تنديدا باعتداء البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود.
وفي وقت سابق أفاد مصدر بأن قوات بحرية إسرائيلية اعترضت 4 سفن من أصل 44 تشارك في “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار عن غزة بعد أن هاجمت سفينتين واعتقلت الموجودين على متنهما، في حين تم اعتقال مشاركين بينهم مراسلة الجزيرة مباشر.
وقال إن السفن التي اعترضتها البحرية الإسرائيلية تقل عشرات الناشطين، وأمرت الأسطول بتغيير مساره نحو ميناء أسدود.
من جهتها، تحدثت القناة الـ13 الإسرائيلية عن سيطرة سلاح البحرية حتى الآن على 6 سفن في أسطول الصمود. ونقلت القناة عن مصادر أن عملية السيطرة على أسطول الصمود ستتواصل حتى اليوم الخميس.


