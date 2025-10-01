العدوان والحصار يحرمان كبار السن بغزة من حقهم في الغذاء والدواء

وطنا اليوم:ارتقى شهيدان وأصيب آخران، صباح اليوم الأربعاء، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفلاح التي تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، عن إغلاق شارع الرشيد من الجهة الجنوبية لقطاع غزة ابتداء من الساعة 12:00 ظهرا، موضحًا أن الانتقال جنوبا سيكون متاحا لمن لم يتمكنوا من إخلاء مدينة غزة في وقت سابق.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد سجلت يوم أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع، إلى 64 شهيدا، بينهم 5 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء، و15 شهيدا إلى مستشفى الأهلي العربي “المعمداني”، و21 شهيدا إلى مستشفى العودة، و14 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى، و9 شهداء إلى مستشفى ناصر.

وفي وقت سابق، استهدف الاحتلال الإسرائيلي محيط مستشفى القدس بحي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة.

وعشية اليوم العالمي لكبار السن، والذي يصادف اليوم الأربعاء، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية التزامها الثابت برعاية كبار السن وتقديم الخدمات الصحية لهم، في وقت تتفاقم فيه معاناتهم جراء العدوان والحصار الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2023 فإن عدد كبار السن (60 سنة فأكثر) في فلسطين بلغ نحو 321 ألف نسمة، أي ما نسبته حوالي 6% من سكان الضفة الغربية و5% من سكان قطاع غزة، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه التقديرات تتأثر بالعدوان المستمر والتغيرات الديموغرافية الجارية.

كما تظهر الأرقام أن نحو 76% من كبار السن يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ما يضاعف حاجتهم إلى الرعاية الطبية المنتظمة والأدوية الأساسية.

وأكدت وزارة الصحة، أن كبار السن في قطاع غزة يواجهون أوضاعا صحية كارثية نتيجة الحرمان من الغذاء والدواء والعلاج بسبب العدوان المتواصل ومنع إدخال الإمدادات الطبية، في حين يعاني كبار السن في الضفة الغربية بما فيها القدس من صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية في الوقت المناسب نتيجة الحواجز العسكرية والإجراءات التعسفية للاحتلال، ما يحرمهم من حقهم الطبيعي في الرعاية الصحية.