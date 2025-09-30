أكسيوس: نتنياهو أدخل تغييرات جوهرية على خطة ترامب

وطنا اليوم:كشف موقع أكسيوس الأميركي أن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة شهدت تعديلات جوهرية أدخلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أدى إلى تغيير كبير في بنود الاتفاق الذي سبق أن وافقت عليه الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والإسلامية.

وحسب التقرير، فقد عقد نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، اجتماعا مطولا استمر 6 ساعات في واشنطن مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، إلى جانب مستشاره رون ديرمر، تمكن خلاله من تعديل البنود الأساسية المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي من غزة.

المقترح الجديد يربط الانسحاب الإسرائيلي بتقدّم عملية نزع سلاح حماس، ويمنح إسرائيل حق النقض (الفيتو) على العملية، وحتى إذا تمّ استيفاء جميع الشروط واستُكملت المراحل الثلاث للانسحاب، فإن القوات الإسرائيلية ستبقى في نطاق أمني داخل غزة “إلى أن تصبح غزة مؤمّنة بشكل كامل ضد أي تهديد متجدد”، وهذا قد يعني إلى أجل غير مسمّى.

وقد أعرب مسؤولون من السعودية ومصر والأردن وتركيا عن غضبهم من هذه التعديلات.

ورغم محاولات قطر إقناع إدارة الرئيس ترامب بعدم إعلان الخطة يوم الاثنين بسبب هذه الاعتراضات، مضى البيت الأبيض في نشرها، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى دعمها.

وقد أصدرت 8 دول بيانا مشتركا رحبت فيه بإعلان ترامب من دون أن تعلن دعما كاملا له. وقال أحد المصادر إن القطريين أبلغوا الدول الأخرى أنه بعد هذا البيان الإيجابي العام، ستجري مناقشات إضافية مع الولايات المتحدة حول التفاصيل.

وفي وقت ناقش فيه ترامب ونتنياهو الخطة أمام الإعلام، كان رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني يعرضها على قادة “حماس” في الدوحة، الذين أبدوا استعدادهم لدراستها “بحسن نية”، وفقا لمصادر مطلعة.

وقد أكد مبعوث البيت الأبيض ويتكوف في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأميركية أن خطة ترامب “تحظى بتأييد واسع في الشرق الأوسط وأوروبا”، وأضاف “قد تكون هناك تفاصيل تحتاج إلى عمل إضافي، لكن الرئيس ترامب سيضغط على الجميع للمضي قدما”.

صحيفة يسرائيل هيوم نفلت عن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر قوله ان أي تعديل على خطة ترامب يعني رفضها.

فيما أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن ما طرح أمس من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة هو مبادئ في الخطة تحتاج لمناقشة تفاصيلها وكيفية العمل من خلالها.

وأوضح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات لقناة الجزيرة أن الخطة ما تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى تطوير وتوضيح، خاصة فيما يتعلق بآليات الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده سلمت وفد حركة حماس التفاوضي خطة الرئيس ترامب بشأن غزة خلال اجتماع عُقد أمس في الدوحة، وأشار إلى أن الحركة تعاملت بمسؤولية ووعدت بدراسة الخطة.

وشدد رئيس الوزراء القطري على أن الرد النهائي يتطلب توافقا داخليا بين الفصائل الفلسطينية، ودعا جميع الأطراف إلى النظر في الخطة بشكل بناء، واستغلال الفرصة المتاحة لإنهاء الحرب.

وأكد أن التركيز الرئيسي لدولة قطر حاليا هو إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك وقف القتل والتهجير والمجاعة.

“القتال في غزة سيتصاعد”

وفي سياق متصل، نقل موقع “واللا” الإسرائيلي عن مسؤول أمني قوله إن العمليات العسكرية في قطاع غزة ستشهد تصعيدا خلال الأيام المقبلة، وأكد عدم وجود نية لخفض وتيرة القتال في المرحلة الحالية.

وأوضح المسؤول الأمني الإسرائيلي أن مدى استمرار القتال واتساع نطاقه سيعتمد على طبيعة الرد الذي ستقدمه حركة “حماس” على الخطة الأميركية المطروحة.

وأشار المسؤول الأمني إلى أن الخطط العسكرية الإسرائيلية معتمدة مسبقا، وفي حال جاء الرد سلبيا، فإن هناك قرارا بتوسيع العمليات العسكرية.