المسلماني يُعلق حول فرض لبنان رسوم 62 دولار على المجموعات السياحية الأردنية

30 سبتمبر 2025
المسلماني يُعلق حول فرض لبنان رسوم 62 دولار على المجموعات السياحية الأردنية
وطنا اليوم:أعرب النائب ورئيس لجنة السياحة الأسبق أمجد المسلماني، عن استيائه من قرار السلطات اللبنانية بفرض رسوم دخول قدرها 50 دولارًا أمريكيًا للفرد على المجموعات السياحية الأردنية، بالإضافة إلى 12 دولارًا عن كل شخص يتم تحصيلها عند المعابر البرية.
واعتبر المسلماني أن هذه الرسوم تتعارض مع تعزيز السياحة البينية بين الأردن ولبنان، مشيرًا إلى أن هذه التكاليف المرتفعة قد تثني السياح الأردنيين عن زيارة لبنان، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد اللبناني.
وطالب المسلماني الحكومة الأردنية بالتدخل لإلغاء هذه الرسوم، مشيرًا إلى أنه في حال استمرت السلطات اللبنانية في تحصيلها، فإنه يتعين على الحكومة الاردنية معاملة السياح اللبنانيين بالمثل. وتحقيق العدالة في التعامل لضمان تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين.
ودعا المسلماني الجهات المعنية في لبنان إلى إعادة النظر في هذا القرار، مشددًا على ضرورة تقديم تسهيلات لجذب السياح، مما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لكلا الجانبين

