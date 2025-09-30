نتنياهو: لم أوافق على إقامة دولة فلسطينية والجيش سيبقى في غزة

وطنا اليوم:أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لم يوافق على قيام دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وصرّح نتنياهو في تسجيل مصوّر نشر ليل الاثنين الثلاثاء على حسابه على تطبيق “تلغرام”، “لا، إطلاقا. لم يرد ذلك في الاتفاق. وقد أوضحنا وضوحا تاما أننا نعارض دولة فلسطينية بشدّة”.

وقال نتنياهو : “لقد كانت زيارة تاريخية. بدلاً من أن تعزلنا حماس، قلبنا الأمور وعزلنا حماس والآن، يضغط العالم أجمع، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، على حماس لقبول الشروط التي وضعناها مع ترامب، لإعادة جميع الأسرى، الأحياء منهم والأموات، مع بقاء جيش الدفاع الإسرائيلي في القطاع”.

ووفق موقع “تايمز أوف إسرائيل”، بدت تصريحات نتنياهو مُحرّفةً لجزءٍ من خطة ترامب، التي نشرها البيت الأبيض على الإنترنت، إذ لا تشير الخطة لبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أجلٍ غير مسمى، بل إلى انسحاب تدريجي وتسليم القطاع لقوة أمنية دولية.

وجاء في الخطة التي نشرها البيت الأبيض والمؤلفة من عشرين نقطة “مع تقدّم إعادة تنمية غزة، وعندما يُنفّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تصبح الظروف مهيّأة لمسار نحو حقّ الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولتهم، وهو ما ندرك أنه طموح الشعب الفلسطيني”.

وكان نتنياهو قال الجمعة في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن قيام دولة فلسطينية سيكون بمثابة “انتحار” لإسرائيل، مجددا التنديد باعتراف دول غربية بدولة فلسطين.

وأضاف “هذه رسالة أخرى إلى القادة الغربيين: إسرائيل لن تسمح لكم بأن تفرضوا دولة إرهابية علينا. لن نقدم على انتحار وطني لأنكم لا تملكون الشجاعة اللازمة لمواجهة وسائل الإعلام المناهضة والجموع المعادية للسامية التي تطالب بدم إسرائيل”.

وأعلن نتنياهو الاثنين في مؤتمره الصحافي المشترك مع الرئيس الأميركي إنه يدعم خطة ترامب للسلام في قطاع غزة. وأضاف أن إسرائيل ستقوم بـ “إنهاء المهمة” إذا رفضت حركة حماس الخطة.

وشكر ترامب نتنياهو على “موافقته على الخطة” التي تنص على وقف فوري للحرب والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وبموجب الخطة، يتمّ تشكيل لجنة من تكنوقراط فلسطينيين وخبراء دوليين لتسيير شؤون القطاع، بإشراف “مجلس سلام” يرأسه دونالد ترامب ومن أعضائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

* سموتريتش: فشل دبلوماسي مدوّ

كما انتقد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الثلاثاء، خطة السلام في غزة التي أعلنها ترامب وأيدها نتنياهو.

وفي منشور على إكس، وصف سموتريتش الخطة بأنها “فشل دبلوماسي مدوّ وإغفال… عن كل دروس هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.

وأضاف “في تقديري، سينتهي الأمر أيضا بالدموع. سيُجبر أطفالنا على القتال في غزة مرة أخرى”.