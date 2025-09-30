أسعار الذهب محليا تواصل تسجيل أرقام قياسية.. 78.90 دينارا للغرام عيار 21

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، مستمرة بتسجيل أرقام قياسية جديدة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ الأردن.

وبحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 90 قرشا للغرام الواحد، ليصل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 –الأكثر طلبًا من قبل المواطنين– إلى 78.90 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 75.60 دينارًا لغايات الشراء.

كما ارتفعت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات الشراء من محالّ الصاغة، لتصل إلى 90.40 و69.90 و53.0 دينارًا على الترتيب.