حماس تدرس خطة غزة.. ومبعوث ترامب متفائل برد إيجابي

وطنا اليوم:في اليوم الـ725 من حرب الإبادة على غزة، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبرز بنود خطته بشأن إنهاء الحرب، وتضمنت نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة من موافقة كيان الاحتلال الإسرائيلي عليها، وإدخال المساعدات إلى القطاع فور قبولها.

وأعرب ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، عن تفاؤله حيال رد حركة حماس على الخطة الأميركية التي طرحت مساء أمس الأحد لإنهاء الحرب في غزة.

وقال ويتكوف في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، مساء أمس الإثنين “لم تتح لحماس بعد الفرصة الكافية لدراسة المقترح بعمق”.

وأفاد مصدر دبلوماسي، أن قطر ومصر سلمتا وفد حماس المفاوض خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن الحركة وعدت الوسطاء بدراسة المقترح “بكل مسؤولية”.

من جانبه، أوضح القيادي في حماس طاهر النونو في تصريحات صحفية، أن الحركة ستعلن موقفها من الخطة الأميركية عندما تطلع عليها. وقال: “نحن لا نرغب في استمرار الحرب وسنقوم بدراسة أي مقترح لا يتعارض مع مصالح الفلسطينيين”.

كما شدد على أن “الشعب الفلسطيني ليس قاصرا ولا يقبل أي وصاية من الخارج”. وأكد أن حماس جاهزة للتوافق مع السلطة الفلسطينية لتشكيل حكومة وفاق وطني لإدارة غزة والضفة الغربية.

إلى ذلك، أشار إلى أن “سلاح المقاومة مرتبط بإقامة دولة فلسطينية”.

كما أضاف أن “إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مرتبط بانتهاء الحرب وانسحاب الاحتلال من غزة”، مشدداً على أن الحركة جادة في إطلاق سراح الأسرى ضمن اتفاق ينهي الحرب على غزة ويضمن انسحاب إسرائيل من القطاع.

من جهة أخرى اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدولة قطر عن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، وأكد التزامه بعدم تكرار أي انتهاك للسيادة القطرية مستقبلا.

ميدانيا، واصل الاحتلال غاراته على القطاع ونفذ أحزمة نارية، وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 39 فلسطينيا بنيران الاحتلال منذ فجر الاثنين، منهم 28 في مدينة غزة، وسط تفاقم مأساة التجويع.

من جهة أخرى خاضت المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة غربي مدينة غزة، في حين أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده بجروح خطرة في المواجهات.