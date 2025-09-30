السودان تطلق إنذار أحمر من فيضانات خطيرة على امتداد الشريط النيلي

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الزراعة والري السودانية، أمس الاثنين، إنذارا أحمر، هو الثاني خلال 72 ساعة، لـ6 ولايات من فيضانات خطيرة على امتداد الشريط النيلي نتيجة زيادة الوارد من النيلين الأزرق والأبيض، لم يعتد السودانيون عليها في نهاية أيلول.

ووجهت وحدة الإنذار المبكر في إدارة شؤون مياه النيل بالوزارة “إنذار خطورة عالية جدا باتخاذ التدابير القصوى لولايات النيل الأزرق وسنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والنيل الأبيض”. وأشارت إلى أنه يشمل الفترة من صباح الاثنين وحتى مساء الأربعاء، ودعت إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه.

ويشهد السودان عادة أمطارا غزيرة تسبب سيولا وفيضانات بين شهري أيار و آب من كل عام، مما يلحق الأضرار بالبنى التحتية والمحاصيل ويشرّد عائلات بكاملها، بينما ترتفع مناسيب نهر النيل وتبلغ ذروتها في آب وحتى منتصف أيلول.

توقيت لافت

واللافت أن فيضان هذا العام جاء في نهاية الشهر الحالي وهو توقيت غير معتاد قبل إكمال سد النهضة الإثيوبي وافتتاحه.

وعزا رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الزراعة والري صالح حمد، ارتفاع مناسيب النيل إلى الزيادة في الإيراد الواصل من السد نتيجة للملء الكامل له أثناء حفل الافتتاح والحاجة إلى تخفيض مستوى البحيرة بعد الاحتفال.

وأوضح حمد أن ذلك يعني تمرير كل المياه الواردة يوميا للسد والتي شهدت زيادة فوق المتوسط العام في هذه الفترة مع سحب من البحيرة يقدر بنحو 150 إلى 250 مليون متر مكعب في اليوم، في وقت كان فيه متوسط الإيراد اليومي للنيل الأزرق في مثل هذه الأيام من العام يبلغ 450 إلى 500 مليون متر مكعب في اليوم، بينما مرت خلال الأيام الماضية 750 مليون متر مكعب يوميا، وبلغ الفيضان الأقصى للنيل الأزرق 950 مليون متر مكعب في اليوم قبل تشييد السد.