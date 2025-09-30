بنك القاهرة عمان
فنزويلا تلوّح بإعلان حالة الطوارئ تحسباً لضربة أميركية

27 ثانية ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنه مستعد لإعلان حالة الطوارئ تحسّباً لما سمّاه “عدواناً” أميركياً، وذلك بعد سلسلة ضربات أميركية على زوارق يشتبه في تهريبها المخدرات من فنزويلا، وفق ما أعلنته نائبته ديلسي رودريغيز يوم الاثنين.
وقالت رودريغيز لدبلوماسيين أجانب إن مادورو وقّع مرسوماً يمنحه “صلاحيات خاصة” بصفته رئيس الدولة للتصرف في مسائل الدفاع والأمن في حال “تجرّأت الولايات المتحدة على مهاجمة وطننا”، بحسب تعبيرها.
وأعربت رودريغيز عن ثقتها بأن الفنزويليين سيقفون صفاً واحداً خلف مادورو إذا وقع “هجوم أميركي”. وقالت إن “فنزويلا موحّدة في الدفاع عن وطننا”، مضيفةً: “لن نتخلى أبداً عن وطننا”.
لكن مصدراً حكومياً أفاد وكالة الأنباء الفرنسية بأن مادورو لم يوقّع المرسوم بعد. وقال المصدر مشترطاً عدم الكشف عن هويته: “لقد عرضت نائبة الرئيس الوثيقة لإظهار أن كل شيء جاهز وأن الرئيس يمكنه إصدار المرسوم في أي وقت”.
يذكر أن فنزويلا في حالة تاهب قصوى على خلفية انتشار عسكري أميركي قرب سواحل البلاد.
ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ثماني سفن حربية وغواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب بحر الكاريبي في إطار خطة لمكافحة تهريب المخدرات.
ودمّرت القوات الأميركية على الأقل ثلاثة زوارق يشتبه في تهريبها المخدرات في بحر الكاريبي في الأسابيع الأخيرة، وقتلت 14 شخصاً اتهمتهم بالتورط بهذا النشاط.
ويدرس مسؤولون عسكريون أميركيون حالياً خيارات لاستهداف مهربي المخدرات داخل حدود فنزويلا، وفق تقرير لشبكة “إن. بي. سي” الإخبارية الأميركية، استندت فيه إلى أربعة مصادر مطلعة على المناقشات.


