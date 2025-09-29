بنك القاهرة عمان
10 احزاب تنظم وقفة يوم الأربعاء لمناصرة أبطال أسطول الصمود العالمي

42 دقيقة ago
10 احزاب تنظم وقفة يوم الأربعاء لمناصرة أبطال أسطول الصمود العالمي

وطنا اليوم:تنظم عشرة أحزاب أردنية وقفة يوم الأربعاء لمناصرة أبطال أسطول الصمود العالمي الذي يسعى إلى كسر الحصار عن غزة.
وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع دعوات عالمية لوقفات في ١٢٨ مدينة حول العالم ستضاء فيها الشموع من أجل الأسطول ومن اجل غزة.
وستكون الوقفة في عمان بعد صلاة المغرب من امام مسجد الملك المؤسس في العبدلي مقابل مجلس الأمة يوم الأربعاء الموافق الاول من اكتوبر.
وتتزامن الوقفة مع اقتراب مرور عامين على حرب الإبادة والتجويع.
وقد دعت الاحزاب المشاركة إلى حمل الشموع في هذه الوقفة من اجل غزة وابطال الأسطول.
والأحزاب المشاركة هي:
العمال، الشيوعي، حشد، الوحدة الشعبية، حصاد، المدني الديمقراطي، الديمقراطي الاجتماعي، المستقبل والحياة، جبهة العمل الإسلامي، البعث العربي الاشتراكي


