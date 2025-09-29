رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وشعبية

العيسوي الأردن ثابت على مواقفه وملتزم بالوصاية الهاشمية ونصرة فلسطين

العيسوي التحديث الشامل خيار وطني لا رجعة عنه بقيادة الملك

المتحدثون: الوحدة الوطنية درعنا الحصين في مواجهة التحديات

المتحدثون مواقف الملك تجاه فلسطين والقدس عهد لا يتغير

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي اليوم الاثنين بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وفدا من أبناء الأغوار الجنوبية ووفدا من لواء البترا أعضاء فريق سقف العطاء التطوعي في لقاءين منفصلين في الديوان الملكي الهاشمي.

وأكد العيسوي أن الأردن بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ووعي الأردنيين استطاع أن يبقى ثابتا على مواقفه مدافعا عن مصالحه الوطنية العليا وقضاياه العربية والإسلامية رغم عيشه في منطقة مليئة بالتحديات والاضطرابات

وقال لقد كان جلالة الملك واضحا وثابتا في جميع المحافل الدولية لا تنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني ولا مساومة على دماء أهلنا في غزة ولا حياد عن رعاية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية.

وأوضح أن خطاب جلالته الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة شكل علامة فارقة في التعبير عن ضمير الأمة حيث وجه رسالة قوية للعالم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تبدي أي نية حقيقية لتحقيق السلام بل تعمل على تقويض أسسه ودفن فكرة الدولة الفلسطينية وتهديد أمن المنطقة بخطاباتها العدائية التي تستهدف المسجد الأقصى وتنذر بخطر إشعال حرب دينية تتجاوز حدود المنطقة.

وأشار العيسوي إلى أن الأردن كان وما يزال في طليعة الدول التي تقدم الدعم الإنساني للأشقاء وبات مركزا رئيسيا للاستجابة الدولية عبر المستشفيات الميدانية وقوافل الإغاثة وأضاف صوت الأردن بقيادة جلالة الملك كان له دور في إبراز المطالب الأممية بوقف العدوان على غزة على الساحة الدولية.

وتحدث العيسوي عن مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك في الأردن بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية بوصفه خيارا وطنيا لا رجعة عنه وأمانة للأجيال المقبلة وبين أن المسار الاقتصادي يستهدف تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي واعد وتحقيق أثر مباشر في حياة المواطنين عبر تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل للشباب فيما يركز المسار السياسي على ترسيخ العمل الحزبي وتطوير الحياة البرلمانية بما يترجم إرادة الأردنيين ويعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار.

كما أشاد العيسوي بجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في تعزيز التعليم وتمكين المرأة والأسرة وبدور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم الشباب وتحفيز طاقاتهم على المبادرة والإبداع.

ولفت إلى أن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم يشكل ترجمة عملية لرؤى جلالة الملك في إشراك الشباب وتعزيز الانضباط والمسؤولية لديهم.

وأكد أن القوات المسلحة الجيش العربي والأجهزة الأمنية هم السند والدرع الحامي للوطن.

من جهتهم أكد المتحدثون أنهم سيبقون الجنود الأوفياء للوطن وجلالة الملك مجددين التفافهم حول القيادة الهاشمية بوصفه عهدا راسخا لا يتغير.

وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك السياسية والإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين مؤكدين أن الأردن سيبقى سندا أمينا لقضية فلسطين ودرعا حاميا للقدس ومقدساتها.

وشددوا على أن الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية هما خط الدفاع الأول عن الأردن معتبرين أن العلاقة بين القيادة والشعب ليست علاقة سياسية عابرة بل علاقة متجذرة تضرب جذورها في ضمير الوطن.

وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بمواقف جلالة الملك السياسية والإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين مشيرين إلى أن جلالته ظل الصوت الأعلى في مواجهة الجرائم والإجراءات التعسفية بحق الشعب الفلسطيني وأن الأردن بقيادة جلالته يشكل السند الأمين لفلسطين والدرع الحامي للقدس ومقدساتها.

كما ثمن الحضور الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك لمساندة الأشقاء في غزة عبر إرسال قوافل الإغاثة والمستشفيات الميدانية معتبرين أن الأردن كان وما يزال شريان الحياة لغزة وأهلها وأن هذه المواقف الإنسانية تترجم أصالة الموقف الأردني في الوقوف مع الحق والعدل.