السيايده: 150 الف طن من النفايات يستقبل مكب نفايات العقبة يوميا

وطنا اليوم -امين المعايطه

السيايده :ندعم ونساند البلديات التابعة لنا والمؤسسات الحكومية التي تطلب خدماتنا.

في ظل التحولات التنموية التي تشهدها محافظة العقبة وتزايد الحاجة إلى تكامل الجهود بين البلديات تبرز مجالس الخدمات المشتركة كأحد أهم الأدوات الداعمة للعمل البلدي في ثلاث بلديات تنتشر في محافظة العقبة باستثناء المدينة التي انيط العمل البلدي فيها بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولواء القويرة حيث يتولى مجلس الخدمات هناك دعم واسناد بلديتي القويرة والديسة .

وفي حديث صحفي لرئيس مجلس الخدمات المشتركة في العقبة أحمد السيايدة عن الدور الحقيقي للمجلس والتحديات التي تواجهه ، وفرص التطوير التي يسعى مجلس الخدمات المشتركة في العقبة لتحقيقها .

قال السيايده ان مجلس الخدمات المشتركة لم يعد جهة خدمية تقليدية، بل أصبح شريكا استراتيجيا للبلديات والمؤسسات من خلال العمل على تجميع الإمكانيات وتوحيد الجهود، خصوصا في الخدمات التي يصعب على بلدية واحدة إدارتها بكفاءة، مثل إدارة النفايات ومن خلال توفير الامكانيات لدى المجلس من معدات واليات وخبرات فنية في الحالات الطارئة .

واكد السيايدة أهمية العمل على بناء شراكات مع القطاعين العام والخاص وكذلك مع الجهات المانحة يصبح اكثر جدية حيث ان مجلس الخدمات يمتلك ميزة تمثيل عدة بلديات ما يجعله أكثر قدرة على طرح مشاريع ذات جدوى اقتصادية .

وأشار الى ان اهم واجبات المجلس تتمثل بادارة النفايات الصلبة ومعالجتها وطمرها في مكب نفايات العقبة والذي يستقبل يوميا ما يقارب ١٥٠ الف طن من النفايات الصلبة فيما ترتفع هذه الكمية الى ما يقارب الضعف في ايام العطل والاعياد حيث تشهد العقبة اقبالا سياحيا كثيفا .

وبين السيايدة ان اكبر التحديات التي تواجه المجلس هو موقع المكب الحالي الذي لم يعد يستوعب الكميات المتزايدة من النفايات الصلبة ويحتاج الى توسعة مناسبة اضافة الى انشاء قبان لمعرفة كمية النفايات التي يستقبلها المكب بحسابات دقيقة وعمل اسوار مشبكة على مداخل ومخارج المكب للسيطرة على عمليات العبث التي تطال احيانا النفايات . ولفت السيايده ان المجلس يشارك في كافة حملات النظافة مع الجهات التي تطلب ذلك كما يعمل المجلس على الرش بالتدخين لمكافحة الحشرات في اماكن الاختصاص وازالة النفايات والكاوشوك ضمن حدود الاختصاص واتلاف المواد المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك المصادرة من قبل الجمارك والبيئة والجهات الرقابية الاخرى مثلما يقوم المجلس بالمشاركة الفاعلة في حالات الطوارىء في فصل الشتاء بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة .

وقال في كل عمل هناك تحديات ولعل ابرزها وأهمها محدودية الموارد المالية وأحيانا تداخل الصلاحيات مع بعض الجهات مثلما اننا بحاجة مستمرة إلى تطوير الكوادر ورفع كفاءتها لمواكبة حجم المسؤوليات المتزايدة .

وشدد على ان مجالس الخدمات المشتركة ستأخذ دورا أكبر في المرحلة المقبلة خاصة مع التوجه نحو اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية و المطلوب الان هو تمكين هذه المجالس تشريعيا وماليا لتكون قادرة على قيادة مشاريع تنموية حقيقية وليس فقط تقديم خدمات مساندة.

وأضاف ان العمل التشاركي هو الطريق نحو تنمية مستدامة عندما تتوحد جهود البلديات ومجالس الخدمات نستطيع أن نحقق إنجازات أكبر تخدم المواطن وتعزز مكانة العقبة كمحافظة في احداث التنمية المستدامة والمتوازنة .