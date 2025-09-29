وزير الداخلية يوجه بتأهيل مبنى مديرية أحوال وجوازات الزرقاء

وطنا اليوم:تفقد وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الاثنين، يرافقه محافظ الزرقاء، مديرية أحوال وجوازات الزرقاء، بهدف الاطلاع على بيئة العمل وواقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

والتقى الفراية، خلال الزيارة، بالمراجعين، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، وتبادل معهم الحديث حول أي معيقات تواجههم في إنجاز المعاملات.

وفي هذا الإطار، طلب الفراية من المعنيين العمل على اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لزيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة العامة للأداء، مؤكدا ضرورة تقديم التسهيلات المناسبة للمراجعين، وأهمية تشجيعهم على التوجه نحو الخدمات الإلكترونية وغرس الثقافة الرقمية في ذهنية المواطن.

وفي السياق ذاته، وجه وزير الداخلية إلى تنفيذ جملة من الإجراءات العاجلة لمعالجة بعض الملاحظات الملحة، مشددا على ضرورة البدء بتأهيل المبنى بشكل كامل، بوقت لا يتجاوز الربع الأول من العام القادم، وفق اعتبارات مبنية على تطوير بيئة العمل ومراعاة متطلبات السلامة والمظهر العام.