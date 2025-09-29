مقامات ملكاوية

بقلم: د. ذوقان عبيدات

المقامات هي اتجاه أدبي رفيع، ساد في العصر العباسي، وتعتمد على حديث ممتع بين الراوي والمستمع، يعالج قضية اجتماعية ما بأسلوب يميل إلى السخرية قليلًا. وتكثر في المقامات المحسنات البلاغية، وخاصة السجع والتشبيهات، وتنتهي المقامة عادة بمفاجأة.

(١)

*مقامات آل عرفان.*

احتفل منتدى الفكر العربي مساء الأحد بإشهار مقامات الباحثة سهام ملكاوي، الشهيرة بتسجيل

أنتولوجيا المكان، و إصداراتها العديدة عن عمان، والكرك وغيرها.وبتقديري، فقد أحسن قادة

منتدى الفكر العربي بفتح المجال لمثل هذه الأعمال الجادة.

احتوت هذه المقامات على ثمانين مقامة، عالجت قضايا عديدة في الفلسفة، والحب، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، مسلطة البحث على قضايا الحب، والشعر، والحكمة، والأسرة، والعائلة، والزواج، والتراث وغيرها.

(٢)

*قبسات ملكاوية*

قدمت سهام ملكاوي لكل مقامة، اقتباسات تفيض حكمة لأبرز مفكري العالم، وشعرائة من إفلاطون، وحتى نزار قباني.

يسرني أن أورد بعضها:

-النور انكشاف المخلوقات، وظهورها على حقيقتها، وإذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. حديث نبوي بتصرف.

-كل السلاطين الذين عرفتهم

قطعوا يديّ، وصادروا أشعاري

أسقطت بالكلمات ألف خليفة

وحفرت بالكلمات ألف جدار

نزار قباني.

-الحب جنون الهي – إفلاطون

-أيها الموت، أنتظرك عند باب البحر، في مقهى الرومانسيين، محمود درويش.

-الحب جواب على إشكالية الوجود. إيريك فروم.

-ليس هناك أكثر بؤسًا ممن أصبح اللاقرار عادة عندهم. وليم جيمس.

وهناك اقتباسات أخرى طويلة

للمتنبي، وجبران، والمعري يصعب

تسجيلها في هذه المقالة. لكن مقامات الملكاوي حافلة بعشرات من روائعها.

(٣)

*منهاج في الحب*

كفى بالمرء أن يشعر بأن المقامات، زوّدته بمنهاج متكامل من الحب، أردته أن يكون في الحب بشكل عام؛ للحبيب، للأم، للحفيد…فالحب واحد مهما تعددت توجهاته. وكفى بالمقامات أنها أنتجت هذه الرسالة:

– أنت في مادة التربية الدينية

كل أركاني، وحجارتي التي ترجم فيها كل شياطين الحب فتحمينا منهم.

-وأنت في اللغة العربية مبتدأ مرفوع، وفعل وفاعل، ومضاف إليه، وغير مضاف لأحد.

-وأنت في الحساب، العدد الدوري، والأعداد التي لا تقسم إلّا على نفسها، بل أنت الجذر التربيعي، والتكعيبي، والمضاعف المشترك الأكبر لكل عواملي.

_ وأنت في الهندسة، مركز الدائرة، ومحيطها، وجميع أوتارها وأقطارها. أنت ملتقى زوايا مثلثي، وخطي المستقيم.

-وفي التاريخ، أنت كل الفتوحات، وأبرز الخلفاء. أنت الانتصارات والمعركة الكبرى.

-وفي الجغرافيا؛ أنت العاصمة، وكل الحدود. أنت كل الصادرات والواردات. وأنت خط الاستواء.

-وفي الفيزياء، أنت قانون الجاذبية، وقوانين الطاقة، وكفى أن أقول: أنت نواة الذرة وإلكتروناتها.

-وفي الكيمياء، أنت الجدول الدوري، المليء بعناصر لم تكتشف بعد.،أنت جميع التفاعلات والتركيبات والمعادلات.

-وفي الثقافة المالية، أنت الرصيد

والاستثمار وكل الثروة.

-وفي الفلسفة، أنت سر الوجود، وأسئلته الكبرى.

-وفي علم النفس، أنت الصحة النفسية، والأنا العليا.

-وفي الكمبيوتر، كفى أن أقول: أنت من يملك خاصية الـ Delete .

إذن: كفى أن ألخّص وأقول: أنت منهاج حياة متكامل، مستمد من

قراءتي لمقامات آل عرفان!!

(٤)

*المقامة الملكاوية*

في جلسة الإشهار التي أدارته

د زاهية أبو السميد، وحضرها جمهور نوعي كثيف؛ قلت:

لمقامات الملكاوي، قيمتان:

قيمة بذاتها، وقيمة لذاتها.

كفى أن أقول: مقامات ال ٧٢٥ صفحة ستكون مصدرًا ومنطلقًا لدراسات وبحوث لاحقة.

وكما نقول: هناك مقامات الهمداني والحريري، واليازجي؛ ستقول الأجيال : ومقامات سهام ملكاوي أيضًا !!

تحية إلى من ألهم بهذه المقالة.

تحية إلى كل حبيب, وكل أم، وكل حفيد.

تحية إلى الحفيد كايد طارق عبيدات.

فهمت عليّ؟!!