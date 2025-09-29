بنك القاهرة عمان
إنشاء محطة رصد زلزالي حديثة في البترا

وطنا اليوم:أعلن مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين، عن إنشاء محطة رصد زلزالي جديدة في المنطقة الأثرية بمدينة البترا لتكون إضافة نوعية إلى شبكة الرصد الزلزالي الوطنية التي تضم حاليا 23 محطة موزعة في مختلف مناطق المملكة بدعم مباشر من وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأكد رئيس مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان، أن المحطة ستساهم من خلال موقعها الجديد، في تسجيل ومتابعة الأحداث الزلزالية في منطقة البتراء والمناطق المحيطة بها، ما يعزز قدرات المملكة في رصد النشاط الزلزال على مستوى الأردن وتحليل مخاطره.
وأشار إلى أهمية هذه المحطة لقربها من فالق البحر الميت، الأمر الذي يتيح رصد الزلازل على الصفيحة العربية ومتابعة النشاط الزلزالي في المنطقة الأثرية.
وأضاف إن الفريق الفني من مرصد الزلازل المكون من المهندس علي العتوم والجيولوجي مراد الحميمات ومراد أبو شقرة قاموا بتركيب وتشغيل المحطة بنجاح.
ووجه سويدان الشكر إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والأمين العام المهندسة أماني العزام وسلطة إقليم البترا على دعمهم وتسهيل مهمة الفريق الفني في التنفيذ.


