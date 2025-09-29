122 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة

وطنا اليوم:بلغ عدد المشاركين في برنامج “أردننا جنة” منذ استئنافه في 24 نيسان الماضي وحتى 27 أيلول الحالي 122 ألف مشارك ومشاركة، وذلك وفقا لوزارة السياحة والآثار.

وكان البرنامج جرى تعليقه مؤقتا في كانون الأول 2024، ثم استؤنف في شهر نيسان 2025.

وقالت الوزارة إن عدد المكاتب التي عملت على البرنامج بلغت 150 مكتبا خلال الفترة أعلاه بينما بلغ عدد الحافلات العاملة ضمن البرنامج الذي لا يتيح استخدام المركبات الخاصة 2,912 حافلة.

وبخصوص عدد الأدلّاء السياحيين الذين رافقوا الحافلات وبشكل مدور بلغ 2,912 دليلا سياحيا.

وفي حديثها عن إسهام برنامج أردننا جنة بتعزيز السياحة في البترا بعد إدخال سياحة المبيت إليها عقب زيارة وزير السياحة والآثار عماد حجازين للبترا والعقبة وسماع التحديات التي تواجه القطاع قالت الوزارة إن عدد المشاركين في برنامج “أردننا جنة”، المبيت في البترا خلال الفترة 15 آب وحتى 27 أيلول حوالي 4,810 مشاركين، في حين وصل عدد المشاركين في برنامج الزيارة إلى 7,736 مشاركًا، وبذلك بلغ إجمالي عدد المشاركين في كلا البرنامجين (الزيارة والمبيت) 12,546 مشاركًا.

وأوضحت الوزارة بأن البرنامج الخاص بالمثلث الذهبي والذي جرى استحداثه دعما للقطاع يتضمن 4 خيارات رئيسة، البرنامج الأول: ليلة مبيت في البترا، وليلة مبيت في وادي رم، وليلة مبيت في العقبة.

أما البرنامج الثاني فيشمل الخيار الأول (ليلة مبيت في البترا – ليلة مبيت في وادي رم)، أو الخيار الثاني فيشمل (ليلة مبيت في البترا – ليلة مبيت في العقبة).

وبخصوص البرنامج الثالث فيشمل ليلة مبيت في البترا، وزيارة العقبة في اليوم الثاني.

وبخصوص البرنامج الرابع فيضم ليلة زيارة البترا ومبيتا في وادي رم وزيارة العقبة في اليوم الثاني.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت مؤخرا، عن إطلاق حزمة جديدة من رحلات برنامج “أردننا جنة” لتنشيط الحركة السياحية في مدينة البترا، من خلال تخصيص رحلات مبيت في المدينة، في إطار مراجعة شاملة للبرنامج واستجابة لتحديات القطاع السياحي نتيجة الأحداث الإقليمية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي سابق، إن إطلاق هذه الحزمة يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحركة السياحية في مدينة البترا، وتمكين المجتمعات المحلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج بما يتماشى مع مستجدات القطاع السياحي.

ويهدف برنامج “أردننا جنة”، الذي تنفذه الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع القطاع السياحي، إلى تقديم رحلات بأسعار مدعومة تشمل النقل والإقامة والإرشاد السياحي، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز المجتمعات المحلية، إلى جانب ترسيخ مفهوم السياحة كجزء من أسلوب الحياة لدى المواطن الأردني.

وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخرا الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج “أردننا جنة” حتى تاريخ 13 كانون الأول 2025، وإعفاء المواطنين الأردنيين من رسوم الدخول للمواقع الأثرية، بالإضافة إلى إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج من تكلفة الرحلة.

ويُشار إلى أن برنامج “أردننا جنة” شهد خلال عام 2024 مشاركة قرابة 310 آلاف شخص