إصابة طفل بجروح خطيرة إثر هجوم كلاب ضالة في الرمثا

وطنا اليوم:تعرّض طفل لهجوم من كلاب ضالة في لواء الرمثا مساء امس الأحد،، مما أسفر عن إصابته بجروح عميقة في الرجل والفخذ، نُقل على إثرها إلى مستشفى الرمثا الحكومي لتلقي العلاج.

وأوضح مدير المستشفى عبدالعزيز ذيابات، أن حالة الطفل وُصفت بالمتوسطة وتستدعي رعاية طبية ومتابعة دقيقة، مضيفًا أن الكادر الطبي قدّم الإسعافات الأولية اللازمة، وتم إدخال الطفل إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات العلاجية.

على الصعيد الصحي، أفاد مصدر طبي بأن مستشفيات إربد تستقبل يوميًا مصابين جراء عقر الكلاب الضالة، مؤكدًا أن كلفة علاج الحالة الواحدة قد تتجاوز 8 آلاف دينار.

من جانبها، كشفت بلدية إربد الكبرى أن كلفة إيواء الكلب الواحد، ابتداءً من الإمساك به ونقله إلى المأوى، وتأمين طعامه، وإجراء عملية التعقيم ثم إعادة إطلاقه، تبلغ نحو 100 دينار، في ظل تقديرات تشير إلى وجود نحو 100 ألف كلب ضال في المحافظة.

وتشهد محافظة إربد حوادث متكررة لعقر الكلاب الضالة، وسط دعوات متزايدة لإيجاد حلول جذرية تحدّ من انتشارها.