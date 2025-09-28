بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي تعلن عن نتائج ترشيح الدورة الثانية للمنح الخارجية 2025-2026

دقيقة واحدة ago
مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي تعلن عن نتائج ترشيح الدورة الثانية للمنح الخارجية 2025-2026

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد الموافق 28-9-2025 أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2025-2026) ضمن دورة الترشيح الثانية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (http://www.dsamohe.gov.jo ) وكذلك من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.
حيث سيمنح الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين بالخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.
كما يمكن لأي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها.
لأي سؤال او استفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات (dsa@mohe.gov.jo) او الخط الساخن على الرقم (0791420805).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:08

مسؤول إسرائيلي: حكومات عربية أقنعت ترامب بخطة تعارض موقف نتنياهو

19:06

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للوزير الأسبق جمال الصرايرة

19:04

الجيش: تطبيق قواعد الاشتباك بعد محاولة مركبة اختراق حاجز تفتيش شمال المملكة

16:51

وفاة فنانة تركية شهيرة بعد سقوطها من شرفتها

16:45

إطلاق المنصة الأردنية السورية المشتركة للمياه

16:39

الملك يلتقي رؤساء وزراء سابقين للحديث عن التطورات بالمنطقة ونتائج زيارة نيويورك

16:36

ندوة بمعرض عمان للكتاب تؤكد: الدور الأردني في إسناد فلسطين خيار استراتيجي يقوم على الأمن القومي

16:15

ترامب: الجميع على استعداد لشيء استثنائي في الشرق الأوسط

16:09

الأردن يختتم مشاركته في معرض “توب ريزا” السياحي – فرنسا 2025

16:08

المقاومة تعلن فقدان الاتصال بأسيرين إسرائيليين: حياتهما في خطر حقيقي

16:02

الحياري: جمعنا اليوم هو رسالة سياسية رصينة، تؤكد وعينا للتحديات وتترجم وحدتنا الوطنيّة صفاً واحداً بقيادة جلالة الملك

15:57

ميلي يرفض زيارة نتنياهو إلى الأرجنتين خوفا من خسارة الانتخابات

وفيات
وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025