بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار فنية

وفاة فنانة تركية شهيرة بعد سقوطها من شرفتها

11 ثانية ago
وفاة فنانة تركية شهيرة بعد سقوطها من شرفتها

وطنا اليوم:خيّم الحزن على الوسط الفني التركي بعد إعلان وفاة الفنانة غُل توت، المعروفة باسمها الفني “غُللو”، عن عمر ناهز 51 عاماً، إثر سقوطها من شرفة منزلها في الطابق الخامس بمدينة تشينارجك بولاية يالوفا.
وفي التفاصيل، تلقّت السلطات الأمنية في يالوفا التركية بلاغاً عند الساعة 01:28 فجراً يفيد بوقوع “سقوط من علو” في حي هارمانلار. وعند انتقال الفرق الأمنية والطبية إلى الموقع، تبين أن الفنانة غُللو وقعت من الأعلى وماتت على الفور. وتم نقل جثمانها إلى مشرحة مستشفى يالوفا لتشريح الجثة وإجراء الفحوص اللازمة.
وعلى الفور، فتحت النيابة العامة، قسم شرطة تشينارجك، تحقيقاً موسعاً في الحادث تحت مسمى “سقوط من ارتفاع”، وذلك للتأكد من ملابسات ما حصل معها على الشرفة، وما إذا كانت هناك أي شبهة جنائية.
بدوره، أعلن ابنها طوغبرك ياغيز خبر الوفاة من خلال نشره صورة لوالدته على منصة إنستغرام، أكد فيه أن الحادث مأساوي وطارئ، نافياً بشكل قاطع ما تردد عن انتحار والدته.
وقال: “أشارككم هذا الخبر المؤسف: فقدنا والدتي الفنانة القديرة غُللو إثر حادث مأساوي الليلة الماضية، وما يُشاع عن انتحارها عارٍ تماما من الصحة. سأوافيكم بتفاصيل الجنازة لاحقاً”.
كما أكدت مساعدتها دنيز، في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، أن الفنانة لم تنتحر بل فقدت توازنها بينما كانت ترقص على سطح المنزل برفقة ابنتها، فسقطت بشكل مفاجئ.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من تشييع الراحلة، وأظهرت اللقطات انهيار ابنتها ووجود عدد كبير من النجوم، وقد سيطر الحزن على وجوه الجميع، كما بدت على وجوههم علامة الصدمة والحزن.
يذكر أن النجمة غُللو ولدت في حي قاسم باشا بمنطقة بيوغلو في إسطنبول عام 1973، وبدأت مسيرتها الفنية في سن الخامسة عشرة عبر الغناء في قاعات الأفراح عام 1988. وعُرفت الفنانة التركية بأغانيها الرومانسية ضمن موسيقى الأرابيسك، وحققت شهرة واسعة في التسعينيات. ابتعدت لفترة قصيرة عن الساحة الفنية بعد زواجها، ثم عادت بعد طلاقها في عام 2000.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

إطلاق المنصة الأردنية السورية المشتركة للمياه

16:39

الملك يلتقي رؤساء وزراء سابقين للحديث عن التطورات بالمنطقة ونتائج زيارة نيويورك

16:36

ندوة بمعرض عمان للكتاب تؤكد: الدور الأردني في إسناد فلسطين خيار استراتيجي يقوم على الأمن القومي

16:15

ترامب: الجميع على استعداد لشيء استثنائي في الشرق الأوسط

16:09

الأردن يختتم مشاركته في معرض “توب ريزا” السياحي – فرنسا 2025

16:08

المقاومة تعلن فقدان الاتصال بأسيرين إسرائيليين: حياتهما في خطر حقيقي

16:02

الحياري: جمعنا اليوم هو رسالة سياسية رصينة، تؤكد وعينا للتحديات وتترجم وحدتنا الوطنيّة صفاً واحداً بقيادة جلالة الملك

15:57

ميلي يرفض زيارة نتنياهو إلى الأرجنتين خوفا من خسارة الانتخابات

15:24

لجنة في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

15:21

إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 26 تشرين الأول المقبل

15:03

اعتقال جورج غالاوي وزوجته بمطار لندن

14:51

مزاد علني الاثنين لأرقام المركبات الأكثر تميزا

وفيات
وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025