وطنا اليوم:اختتم وفد سوري زيارته لوزارة المياه والري الأحد، وذلك على هامش أعمال ورشة عمل فنية مشتركة بين الأردن وسوريا حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تعقد في عمّان على مدار 5 أيام.

وأعلنت الوزارة في بيان صحفي الأحد، عن إطلاق المنصة الأردنية السورية المشتركة للمياه.

وضمّ الوفد معاون مدير الإدارة العامة للمياه السوري طاهر العمر، والمدير العام للهيئة العامة للموارد المائية السوري أحمد الكوان.

وخلال الزيارة، التقى الوفد السوري بوزير المياه والري رائد أبو السعود وعدد من كبار المسؤولين.

وجرى خلال اللقاءات بحث عدد من القضايا المائية المشتركة،

وجرى استعراض أوجه التعاون بين الأردن وسوريا في مجالات التكيف مع المناخ وتعزيز استدامة مصادر المياه وحمايتها وزيادة الوعي المائي.

وأكد الطرفان استمرار التنسيق المشترك والبناء على مخرجات الورشة لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المائية التي يواجهها البلدان من خلال التواصل المستمر وتبادل المعلومات عبر المنصة المشتركة.