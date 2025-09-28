بنك القاهرة عمان
مزاد علني الاثنين لأرقام المركبات الأكثر تميزا

27 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتنسيق مع وزارة المالية، عن طرح مجموعة من أرقام المركبات الأكثر تميزا للبيع بالمزاد العلني الوجاهي، ليُخصص ريعها لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، في خطوة غير مسبوقة، ولأول مرة في المملكة.
وسيبدأ المزاد العلني الوجاهي على جميع الأرقام الاثنين الموافق 29/9/2025 في تمام الساعة الرابعة عصرا وينتهي في اليوم نفسه.
ومن شأن تخصيص عوائد الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي تمكين الحكومة من توسيع قاعدة المستفيدين من الطلبة وتخفيف الأعباء المالية عليهم وعلى ذويهم، وتعزيز فرص التعليم العالي أمام الشباب.
وجرى عرض الأرقام على الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة ترخيص السواقين والمركبات (www.dvld.gov.jo) والذي يمكن من خلاله معرفة الأرقام والشروط والأحكام وقيم التأمينات والمبلغ الافتتاحي لكل رقم مميَّز، وكل ما يتعلَّق بتفاصيل المزايدة على الأرقام.


