الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجالي النفط والطاقة

28 ثانية ago
الأردن والعراق يبحثان تعزيز التعاون في مجالي النفط والطاقة

وطنا اليوم:بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأردن والعراق في مجالي النفط والطاقة.
ووفقا لبيان الوزارة اليوم الأحد، جاءت هذه المباحثات على هامش ملتقى العراق للاستثمار 2025، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة في مختلف مجالات الطاقة، بما يخدم مصالح البلدين.
وأشار البيان إلى أن الحكومة العراقية وافقت مطلع أيلول الحالي، على تمديد مذكرة التفاهم الخاصة بتجهيز ونقل النفط الخام العراقي إلى الأردن لمدة 3 شهور إضافية وبالشروط نفسها المعمول بها سابقا.


