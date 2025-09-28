بنك القاهرة عمان
حركة طبيعية وانسيابية على جسر الملك حسين

وطنا اليوم:بدأت حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين الأحد من الساعة 8 صباحاً وستستمر حتى الساعة 2 ظهرا، وفقا لما أكدته إدارة أمن الجسور في وقت سابق.
وقالت الإدارة عبر صفحتها على موقع الفيسبوك إن حركة المسافرين السياحية والمركبات الخاصة تبدأ من الساعه (8:00) صباحا وحتى (14:00) .
ودعت إدارة أمن الجسور لمتابعة صفحتها الرسمية ووسائل الإعلام لمعرفة أي مستجدات بخصوص فتح أو إغلاق الجسر وساعات العمل.
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية كايا كالاس نيابة عن الاتحاد الأوروبي، السبت، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق معبر الكرامة/جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين، وأمام حركة الشحن، يؤثر على حرية التنقل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، وكذلك على الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت كالاس، في بيان، “لقد علمنا بإعلان المدير العام للمعابر والحدود بشأن إعادة فتح المعبر أمام الأشخاص اعتبارا من 26 أيلول، ونحث إسرائيل على السماح بمرور البضائع أيضاً. يجب أن يبقى معبر الكرامة/ جسر الملك حسين، كما هو الحال بالنسبة لمعابر الحدود الأخرى، مفتوحاً لضمان استجابة إنسانية فعّالة”.
وتابعت أن “حوالي ربع المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة عبر آلية الأمم المتحدة 2720 تأتي عبر الأردن”.
ويأتي هذا القرار في وقت يفاقم فيه الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة الوضع الإنساني الكارثي وغير المستدام أصلا، مما يؤدي إلى مستويات مروّعة من الضحايا المدنيين والمعاناة، بحسب كالاس.
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لزيادة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية إلى غزة


