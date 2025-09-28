بنك القاهرة عمان
إهمال إغلاق أبواب المركبة يتسبب بدهس طفل على يد والده

وطنا اليوم:تعرض طفل يبلغ من العمر 3 سنوات للدهس من قبل والده وفق ما اوردته مديرية الأمن العام عبر التقرير المروري اليومي.
وفي التفاصيل، قال التقرير المروري اليومي إن عدم تأمين إحكام إغلاق أبواب أحد المركبات على الأطفال ومتابعتهم تسبب بفتح الباب من قبل طفل ثلاث سنوات ودهسه من قبل والده.
وفي موقف يعكس إنسانية وجهود كوادر مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير استجاب أحد نشامى أدارة السير التابع لقسم سير شرق عمّان لاستغاثة مواطن تعرّض لوعكة صحية مفاجئة داخل مركبته، حيث كان في حالة “تشنج “.
وفي التفاصيل – قال الوكيل عبدالله إبراهيم لأمن إف إم إنه وخلال الواجب الرسمي في تنظيم الحركة المرورية على دوار الحويان لاحظ توقف مركبة على أقصى يسار الطريق بشكل غير معتاد وعند التوجه للمساعدة تبين أن المواطن داخل المركبة ويدعى محمود يعاني من تشنجات حادة .
وأضاف الوكيل إبراهيم لقد قمت بإسعافه على الفور من خلال قيادة مركبته ونقله إلى طوارئ مستشفى الحمايدة بعد التواصل مع غرفة العمليات وذلك لتلقي العلاج اللازم بأسرع وقت ممكن وقد تم الاطمئنان على حالته الصحية وتأكدنا من عودته إلى منزله سالما ومعافى.
وأشار إلى أن هذا التصرف الإنساني يجسّد الدور الإنساني الذي تضطلع به كوادر إدارة السير إلى جانب واجبهم المروري والأمني.


