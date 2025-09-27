الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

وطنا البوم – رعى محافظ مادبا حسن الجبور اليوم السبت احتفال يوم السياحة العالمي الذي أقيم في مركز الزوار تحت شعار “السياحة والتحول المستدام”، بحضور رئيس بلدية مادبا المهندس هيثم جوينات، وعدد من نواب المحافظة، ورئيس مجلس المحافظة / اللامركزيه حسام عودة، ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية محمود نزال الحيصة. وأكد مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني أن فعاليات الاحتفال جاءت لتسليط الضوء على غنى الإرث الثقافي والسياحي في الأردن، بما يعكس رؤية وزارة السياحة والآثار في تعزيز مفهوم السياحة المستدامة وإشراك المجتمع المحلي في إبراز منتجاته التراثية والحرفية، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية مميزة. وتضمن الاحتفال بازارًا للحرف والصناعات التقليدية والأكلات الشعبية، ومعرض كتاب، إلى جانب معرض للوحات فسيفسائية قدّم من خلاله معهد الفسيفساء مراحل إنتاج هذه الحرفة العريقة، اضافة إلى لوحات فنية جسدت أبرز مواقع مادبا السياحية. كما شمل الحفل عروضاً فلكلورية لفرقة بني معروف وأغانٍ وطنية قدمها الفنان محمد الحراوي، وسط مشاركة واسعة من أبناء المجتمع المحلي وعدد كبير من السياح الأجانب.