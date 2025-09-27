بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الادارية العليا تلغي قرارا لوزير المالية باقالة موظف جمارك مشكوك بسكنه بمحافظة معان

27 سبتمبر 2025
الادارية العليا تلغي قرارا لوزير المالية باقالة موظف جمارك مشكوك بسكنه بمحافظة معان

وطنا اليوم-عمان – خالد العجارمة
الغت المحكمة الادارية العليا قرار اداريا لوزير المالية طعن في تعيين موظفا بدائرة الجمارك كونه تم تعيينه وهو ليس من مكتمل الشروط بانه من سكان معان والغاء وظيفته.

وبين القرار الاداري الذي ترافع فيه عن الموظف المحامي الدكتور عمر الخطايبه ان المواطن المطعون في قرار تعيينه هو اردني الجنسية وتم استدعاءه للتعين بوظيفة علوم الحاسب الالي ومنافسته عن محافظة معان .
وتم تعيين المذكور موظفا في دائرة الجمارك بتاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠٢٤ وتم تعيينه رسميا في دائره الجمارك وزاول عمله في دائرة الحاسوب بدائرة الجمارك بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٦.

الا ان احد المعترضين من سكان محافظة معان قد تقدم بالطعن لدى ديوان الخدمة المدنية انذاك في عام ٢٠٢٣ مما دفع الديوان لمخاطبة محافظ معان بالتاكد من ان الموظف هو من سكان لواء وادي موسى في محافظة معان.

بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢١ صدر قرار من محافظ معان وبعد الكشف من لجنة مستركة متخصصه في تقصي مكان السكن والتي رئسها مساعد محافظ معان ومندوب من المخابرات والامن العام ومندوب المحافظة حيث اوصى الكتاب بان الموظفي غير مستوفي شروط الاقامة الفعلية في محافة معان .

وتم توجيه كتاب من ديوان الخدمة المدنية الى دائرة الجمارك تطلب فيه الغاء خدمة الموظف ومن ثم خاطبت مديرية الجمارك وزير المالية لالغاء وظيفة الموظف.

وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٦ اصدر وزير الداخلية قرارا بالغاء وظيفة موظف الجمارك.

لم يرتضي الموظف بالقرار فقرر الطعن بالقرار لدى المحكمة الادارية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٥ ضد قرارات وزارة المالية والجمارك وديوان الخدمة وقرار محافظ معان.
واصدرت الادارية قرارها بالغاء القرار الطعين لوزير المالية بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧ .

الا ان الوزارة استانفت القرار لدى المحكمه الادارية العليا والتي بينت مرافعات الدفاع عن الموظف بانه وفق شهادة صاحبة المنزل بان الموظف المعني كان يقطن المنزل عندها بالايجار وان والده كان يعمل في معان منذ عشرين عاما وانه كان في منزله اثناء الكشف الحسي وانه ملتزم بدفع الرسوم البلدية والطوابع والمسقفات وضريبة المعارف ومن اهمها ان الموظف المعني ووالده مسجل في السجل المدني لمحافظة/معان و والده له قيد مدني منذ عام ١٩٨٧ بانه من سكان معان.

وثبت ايضا ان اسم والد الموظف ضمن القوائم العشائرية في معان وان الموظف مسجل كناخب في معان حيث قررت المحكمة الادارية العليا الغاء قرار وزير المالية واعادة الموظف الى وظيفته بعد قرابة عام من فصله.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:01

الجبور يرعى احتفال محافظة مادبا بيوم السياحة العالمي

15:49

مدير الأمن العام يلتقي مؤسسة “محافظتي” التطوعية

15:08

الشيخ جاسر حمد الطراونة… إرث متجدد وصوت الحكمة والوفاء

14:48

العموش ساخراً: تأخرتوا بتعيين بوران كثيراً.. لوين رايحين؟

14:45

Orange Jordan Empowers Women Entrepreneurs with the Ministry of Digital Economy and Entrepreneurship

14:42

أورنج الأردن تُعزز تمكين المرأة الريادية عبر فعالية “المرأة والمنظومة الريادية” بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

13:48

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

13:21

نسرين حمادة تحصد المركز الثاني في بطولة الراكتلون العالمية

13:14

ماذا يعني العجز الطبيعي الدائم في قانون الضمان.؟

13:01

فاعلية الجهود الأردنية في ضوء الاعترافات الدولية بدولة فلسطين – قراءة في التأثير والانعكاسات

13:00

إصابة رجلي أمن عام وضبط ثلاثة مطلوبين مسلّحين جنوب العاصمة

12:40

تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: سكرتير/ه

وفيات
وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025وفيات الأربعاء 24-9-2025عوني الرجوب ينعى الشيخ محمد الرجوب شيخ الإصلاح